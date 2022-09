Cum a reușit Monica Gabor să păcălească avocata care a reprezentat-o în procesul cu Irinel Columbeanu? Conturile ei sunt goale!

Monica Gabor a reușit să ocolească executarea silită, asta după ce nu i-a plătit onorariul avocatei care a reprezentat-o în procesul cu Irinel Columbeanu.

Monica Gabor nu i-a achitat nici până în ziua de astăzi întreg onorariul avocatei Tripona Murgu, cea care a reprezentat-o în procesul cu Irinel Columbeanu, scrie playtech.ro.

Monica Gabor trăiește în America alături de Mr. Pink și fiica ei, Irina, iar peste ocean are viața pe care și-a imaginat-o. Totuși, la plecarea sa din România a lăsat lucruri neîncheiate și se pare că a reușit să fenteze chiar și executarea silită. Avocata Tripona Mugur spune că fosta soție a lui Columbeanu nu i-a înapoiat niciun ban din onorariul pe care îl avea stabilit cu Monica Gabor, iar conturile ei au fost găsite goale.

Avocata a cerut executare silită, însă fără rezultat. Monica Gabor nu are niciun ban în conturile din România, iar acesta i-ar datora avocatei Tripona Mugur nu mai puțin de 70.000 de euro.

„Nu am recuperat nimic. Am găsit într-un singur cont, în România, o suma derizorie, de doar 4500 de lei. Aceea i-am recuperat. Nu știu ce face în America, unde își ține banii. Problema e că dacă nu are nimic pe numele ei e greu.

E vina mea, că am mers pe încredere, trebuia măcar jumătate din onorariu să-i cer, ca să mergem mai departe. Dar ea se plângea că nu are, că stă cu chirie. Sincer, la început nu am vrut s-o iau, ca şi clientă, dar mi s-a făcut milă de ea, că era vorba şi de un copil”, a spus Tripona Murgu pentru playtech.ro.

Monica Gabor s-a căsătorit cu Mr. Pink

Departe de problemele pe care le are în România, Monica Gabor trăiește o viață de lux în America. Recent, Irinel Columbeanu a dezvăluit că fosta sa soție și Mr. Pink s-au căsătorit în secret.

"Nu m-a anunțat. M-am întâlnit cu Monica în București, a trebuit să facem un act notarial și acolo am văzut că a fost verificată ca și având numele lui de familie.", a declarat Irinel Columbeanu, în podcastul "Ameritat cu Nasrin".

