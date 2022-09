Busu nu a vrut să meargă în vacanță cu familia sa! Soția și fiica lui, sejur de vis în Turcia

Vedetele se întorc din vacanță în această perioadă și fiecare și-a reîncărcat bateriile. Nu este și cazul lui Busu, pentru că prezentatorul meteo nu a dorit să plece în vacanță cu familia. Iată motivul!

În această perioadă, vedetele din showbiz-ul autohton se întorc din vacanță cu bateriile reîncărcate. Dacă majoritatea au ales să se răsfețe în destinații exitice, iată că există și vedete care au refuzat să plece, măcar pentru câteva zile, într-un sejur.

Acesta este și cazul lui Busu, pentru că prezentatorul tv a refuzat să plece în vacanță cu familia, chiar dacă soția și fiicele lui au ales să își petreacă zilele de vară la mare. Busu a povestit cum soția și fiica cea mică au plecat într-un sejur în Turcia, în timp ce fiica ea mare a fost la Untold, acolo unde s-a distrat alături de gașca ei de prieteni.

Busu nu a dorit să meargă cu familia sa și a ales să rămână în București, mărturisind că nu a simțit nevoia să plece din oraș.

„Bateriile sunt încărcate, nu am fost în vacanță, dar tot încărcat sunt. Nu am avut nevoie să plec în vacanță, soția mea a fost cu fiică-mea cea mică plecată în Turcia două săptămâni, fata cea mare a fost pe la Untold, a mai fost pe la mare, dar eu nu am avut nevoie.

Nu am avut cum să merg, pentru că totul a fost plecare cu o mașină și eu nu am prea mai avut loc acolo în mașina respectivă, nu are importanță, nu am plecat pentru că nu am vrut să plec”, a declarat, pentru Impact.ro, Florin Busuioc, cunoscut publicului larg drept Busu.

Actor și prezentator tv, Busu este căsătorit pentru a doua oară, iar din mariajul actual are două fete. Din prima căsătorie, Florin Busuioc are un fiu, însă relațiile dintre cei doi nu sunt cele mai bune.

