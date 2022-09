Lorena Buhnici, mesaj surprinzător după anunțul făcut de CNCD în legătură cu amendarea cu 20.000 de lei a soțului său

Lorena Buhnici a postat o primă reacție, după ce Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a hotărât să îl amendeze pe George Buhnici cu suma de 20.000 de lei.

Recent, Comitetul Național pentru Combaterea Discriminării a hotărât că, în urma declarațiilor făcute de George Buhnici, vlogger-ul să fie amendat cu suma de 20.000 de lei pentru discriminare.

O primă reacție a venit chiar din partea soției lui Buhnici, jurnalista Lorena Buhnici, cea care a postat un mesaj surprizător pe rețelele de socializare, la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

”Viață caldă și entuziastă… să învăț, să-mi doresc să știu, să simt, să gândesc, să acționez. Asta este ceea ce vreau. Și nimic mai mult. Spre asta trebuie să năzuiesc”, este mesajul postat de Lorena Buhnici, pe pagina sa personală de Instagram.

La rândul său, George Buhnici a apelat la un avocat și speră ca dreptatea să fie de partea sa. Chiar dacă a vorbit într-un mod nepotrivit despre corpurile femeilor care vin la plajă și chiar a spus că este un norocos că soția sa arată precum o minoră, vloggerul se consideră nevinovat și spune că presa a escaladat tot acest scandal.

”Împreună cu avocata mea am prezentat argumentele noastre la termenul din data de 23 august, fiind credința noastră că, în ciuda cuvintelor nepotrivite, mesajului transmis nu este unul discriminatoriu. Consider că presa și internetul în general nu sunt locurile unde se decid chestiuni de drept. Și până la articolele pe surse și comunicatul de presă de astăzi am crezut că și autoritățile sunt de aceeași părere. M-am înșelat.

Credeți că avalanșa de ură, calomniile și amenințările sunt o măsură suficientă pentru interviul meu? Care nu a țintit nicio persoană cu nume și prenume, ci o problemă de sănătate publică. Unde ar trebui să se încheie acest episod, ce ar trebui să pățesc? Dreptul la libera exprimare face parte din democrația noastră, ca și responsabilitatea în fața legii’, a declarat George Buhnici pe canalul său de YouTube

Vizionare placuta