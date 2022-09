Fetița Amaliei Anache începe anul școlar la o școală privată. Ce a nemulțumit-o pe prezentatoarea de știri la programa școlară?

Alma, fiica Amaliei Enache va începe în doar câteva zile școala, însă mama ei a ales ca aceasta să frecventeze o instituție privată. Ce aspecte a luat în considerare atunci când a luat această decizie?

Amalia Enache se pregătește pentru ziua cea mare, aceea când fiica ei, Alma va ajunge pentru prima dată pe băncile școlii. Cunoscuta prezentatoare de știri mărturisește că are multe emoții cu privire la noul capitol, însă Alma este cea care îi oferă curaj, asta pentru că cea mică așteaptă cu nerăbdare să sune clopoțelul.

„În primul rând, eu mă pregătesc psihic, pentru că îmi dau seama că urmează perioada asta în care noi am fost dependente de vacanțe. Una e grădinița. Pentru mine, școala a fost foarte importantă. Mi se pare că sunt produsul unei munci foarte bune ale mele în școală și atunci pun foarte multă valoare în școală! Pe de altă parte, știu că asta înseamnă multă responsabilitate și cumva că s-a încheiat «Dolce far niente» ăsta, și cumva trebuie să avem niște sarcini.

Și cumva cred că emoțiile sunt mai mari la mine decât la ea, că ei oricum îi place să se joace foarte mult de-a școala, de-a temele, dar încă nu știe despre ce este vorba!”, a povestit Amalia Enache, pentru Click!.

Vedeta este nemulțumită de faptul că la școlile de stat programul se termină la ora 11. Ea a ales o școală privată pentru fiica ei, care însă funcționează după programa tradițională românească. Amalia Enache spune că a ales din punct de vedere rațional și speră ca noul an să fie unul plin de succese pentru fiica ei.

„Nu, nu este o școală de stat, din cauza programului și a faptului că mi se pare că învățământul românesc nu e deloc adaptat societății. Peste tot în lume, în Franța, în Marea Britanie, copiii merg dimineața și îi iei după-amiază de la școală.

În România, trebuie la ora 11 deja să găsești soluții pentru cine ia copilul de la școală, opțiunea este un afterschool, pentru care plătești ca la privat și unde oricum copilul stă într-o bancă după ce a stat toată ziua tot într-o bancă, și atunci eu am ales un sistem privat, cu regret că nu am o opțiunea reală la stat. Dar e un sistem privat care urmează programa românească, astfel încât să putem jongla, dacă va fi nevoie. Am ales așa, rațional!”, a mai declarat jurnalista.

