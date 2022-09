Ce nu face Andreea Esca pentru fiul ei? Aris primește în Barcelona salată de vinete de la mama sa

Andreea Esca are grijă să nu îi lipsească nimic fiului ei, iar acum că este departe, prezentatoarea tv îi trimite pachetul cu mâncare până în Barcelona, acolo unde Aris studiază la o facultate de prestigiu.

Andreea Esca are mare grijă ca celor doi copii ai ei să nu le lipsească nimic, iar pentru asta, vedeta se ocupă să le îndeplinească toate dorințele. Deși nu îi place să apară la tv, la fel ca sora sa, Aris Melkior, fiul cel mic al Andreei Esca a venit în emisiunea lui Măruță, acolo unde a vorbit despre viața de familie și planuri de viitor.

Andreea Esca este tare mândră de copiii ei ți îi susține în orice decizie ar lua. Dacă Alexia a absolvit o facultate în Marea Britanie, acum a venit timpul lui Aris să plece de acasă. Fiul prezentatoarei de știri studiază business în Barcelona, însă recunoaște că simte dorul de familie.

Mai mult, adolescentului îi este tare dor de preparatele mamei sale, astfel că Aris a rugat-o pe Andreea Esca să îi trimită salată de vinete în Barcelona.

„M-am mutat în Barcelona. Mai am o lună de vacanță și după mă întorc. Îmi place foarte mult, dar e prima dată când am stat atât de mult departe de casă și mi-am dat seama că îmi e dor de familie. Patru luni am stat cel mai mult fără să-i văd. I-am zis să-mi trimită salată de vinete prin curier și mi-a adus-o”, a povestit Aris la PRO TV.

Andreea Esca nu se dă înlături de la nimic câmd vine vorba de poftele copiilor ei, astfel că vedeta s-a conformat și trimite salată de vinete și tartă cu praz până în Barcelona.

„Poți să îți imaginezi că trimit în Barcelona salată de vinete și tartă cu praz? Înainte mama ta nu-ți trimitea cu nașul?”, a spus Andreea Esca, în emisiunea lui Măruță.

