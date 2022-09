RUBY lansează piesa Viciu între vicii, în colaborare cu Alex Velea

Cea mai recentă piesă semnată Alex Velea și Ruby, „Viciu între vicii" prezintă lupta ce se naște atunci când sentimentele nu mai pot fi controlate și impulsul de a le urma câștigă.

Luna septembrie aduce prima colaborare dintre RUBY și Alex Velea, iar cei doi artiști lansează piesa „Viciu între vicii". Cu o poveste muzicală ce surprinde senzualitatea artistei parcă desprinsă din Grădina Eden, RUBY joacă rolul femeii efemere care știe cum să-și etaleze atuurile și devine astfel fructul interzis, dar și viciul între vicii pentru oricine o întâlnește.

Cu muzica și versurile compuse de către Alex Velea alături de Cristian Udrea, Florin Buzea, Răzvan Matache și Omar Arnaout, „Viciu între vicii" prezintă lupta ce se naște atunci când sentimentele nu mai pot fi controlate și impulsul de a le urma câștigă. „Ești viciul între vicii/ Deliciul între delicii" sunt versurile ce completează antiteza prezentată în clip și anume că lupta dintre păcat și inocență este foarte fină și oricând firul ce le ține la distanță poate ceda.

„Nu am cum să exprim în cuvinte ce este în sufletul meu. Sunt cea mai fericită, am emoții întruna, am avut o seară și o lansare așa frumoasă și sunt încărcată de sentimente. Îl iubesc pe Alex! El este singurul artist care a avut încredere în mine de la început, când nimeni nu avea și mi-a oferit tot ce avea el mai bun. Este cel mai generos cu talentul lui și la fel cum m-a pus pe mine pe scenă și m-a ajutat să strălucesc, a făcut și cu foarte mulți alți artiști care se bucură acum că și-au îndeplinit visul. Pune tot sufletul de fiecare dată în tot ce face și pune aur în toți oamenii pe care îi atinge. El este cea mai mare influență artistică pentru mine, eu sunt pe scenă cum am văzut la el, e mult din Alex în mine!", povestește RUBY.

„A fost o plăcere să facem piesa asta împreună. Aveam în plan de multă vreme să înregistrăm ceva în formula asta. «Viciu între vicii» a venit la fix 10 ani de la prima piesă pe care i-am scris-o și anume «Stinge lumina». Piesa este plină de pasiune și o să vă facă să dansați. RUBY e sora mea mai mică și o s-o susțin mereu. Deja avem în lucru și alte materiale pe care așteptăm cu nerăbdare să le prezentăm fanilor. Până atunci dați la maximum «Viciu intre vicii»!!!", spune Alex Velea.

Lansarea single-ului a avut loc într-o locație specială, la Moki-Modern Kitchen, într-un decor care a completat conceptul evenimentului, Grădina Eden.



Alături de familie, artiști din industrie și prieteni apropiați, surpriza serii a fost un concert live pe care artista l-a oferit invitaților săi. A cântat în premieră live single-ul proaspăt lansat „Viciu între Vicii", alături de Alex Velea, dar și piese precum „Lasă cucu-n pace", „Bună, ce mai zici?", „Condimente", alături de NOSFE și „Stinge lumina", piesă care pe 12 septembrie împlinește 10 ani de la lansare. Prezenți la eveniment au fost mai mulți colegi de breaslă, iar printre invitați s-au numărat Andreea Bălan, BIBI, NOSFE, Cleopatra Stratan, Edward Sanda, AMNA, Emi și Cucu de la Noaptea Târziu și Tostogan'S.

RUBY a lansat mai multe hituri care au cucerit topurile de specialitate, precum „Nu caut iubiri" (alături de Uzzi), „Nu pune la suflet" (alături de What's UP), „Bună, ce mai zici?" (alături de Dorian Popa), „Condimente" (alături de Nosfe) și care au consacrat-o ca artistă, generând sute de milioane de vizualizări pe YouTube. În 2021 a lansat prima sa piesă urban cu influențe rap, „Te Sun Yo", a avut prima colaborare cu Lino Golden pentru „Ne certăm", a lansat alături de DJ SAVA piesa „Maria" și cel de-al doilea single urban-rap, „Pericol Public".

Alex Velea s-a făcut remarcat în industria muzicală datorită talentului său. Timbrul special, dar și abilitățile de compozitor, la care se adaugă show-ul pe care îl face pe scenă și felul în care dansează, au facut de-a lungul timpului din Alex Velea unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Solistul a cucerit topurile muzicale cu piese precum „Doar ea", „Secret", „Când noaptea vine", „Minim doi", „E marfă tare", „Din vina ta", dar și cu alte single-uri precum „Dau Moda", „Arde-mă baby", „Iubitul tău" (alături de Antonio Pican), „Ma Chérie", „Balerina", „Ultimul Sărut", „Neatent", „Tranquila (alături de Antonia), ce au adunat milioane de vizualizări pe YouTube.

Vizionare placuta