Anamaria Prodan, un nou atac asupra lui Reghecampf? Ce mesaj a postat impresara, la scurt timp după imaginea cu Reghe și Corina

Reghecampf a dat uitării trecutului său, iar acum o iubește la nebunie pe Corina Caciuc, cea care i-a dăruit cel de-al treilea fiu. Anamaria Prodan nu dă nici ea înapoi și continuă să îl atace pe antrenor, prin înțepături pe pagina sa de Instagram.

Anamaria Prodan nu poate face pace cu trecutul, iar asta o demonstrează postările pe care le distribuie pe social media. La scurt timp după ce Reghecampf a publicat o fotografie în care se află alături de Corina Caciuc, iar amândoi zâmbesc fericiți, sexy impresara nu a putut să nu vină cu o reacție la situația de față.

Chiar dacă Reghecampf și-a refăcut viața și chiar a devenit tată pentru a treia oară, Anamaria Prodan continuă să îi ofere mici înțepături, sub forma unor cuvinte dure, pe care le postează pe pagina ei de Instagram. De această dată, impresara a scris câteva rânduri făcând referire la o persoană la care a ținut mult și care, însă, nu a meritat toate sentimentele pe care ea le-a investit în relația celor doi.

„Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o a fost să pun pe piedestal oameni ce nu meritau nici să fie puși sub preș.”, este mesajul publicat de Anamaria Prodan, pe InstaStory, după ce Reghecampf a distribuit o poză cu iubita sa, Corina Caciuc.

Anamaria Prodan, mesaj despre relația sa amoroasă

Anamaria Prodan a oferit multe subiecte de bârfă, asta după ce s-a pozat în diferite ipostaze cu un medic estetician extrem de bogat, din Arabia Saudită. Impresara a lăsat ca presa să speculeze că misteriosul bărbat ar fi iubitul ei, însă, în cele din urmă, ea a lămurit situația.

”Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul”... asta înseamnă că e iubit? Eu am acasă 3 copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan. Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani. Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc. Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați! Eu sunt Anamaria Prodan. Unica”, a spus Anamaria Prodan în exclusivitate pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

