Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, împreună în curtea școlii, la început de an școlar. Mesajul postat de Claudia Pătrășcanu

Începutul de an școlar i-a apropiat și pe Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu care au îngropat, cel puțin pentru o zi, securea războiului. Cei doi au mers împreună cu băieții lor la festivitatea de deschidere a unui nou an școlar, iar pozele cu cei doi au fost distribuite pe paginile lor de socializare.

Claudia Pătrășcanu și încă soțul ei, Gabi Bădălău, s-au pozat pe rând cu băieții lor, în curtea școlii și au apărut zâmbitori și veseli, cel puțin, de dragul celor doi copii pe care îi au împreună. Nicolas și Gabriel sunt înscriși la o școală privată, iar fiul cel mare a intrat în clasa I, în timp ce mezinul a început grupa mare.

Cei doi părinți ar face orice pentru fericirea copiilor ei, astfel că, la început de an școlar, s-au comportat civiolizat și cu multă maturitate, pentru a fi alături de băieții lor, într-o zi atât de importantă pentru ei.

Claudia Pătrășcanu a postat și un mesaj emoționant cu privire la începutul anului școlar și le-a urat părinților multă răbdare, iar copiilor un an școlar reușit.

''In fiecare toamna,copilul din mine,retrăiește cu emotie începerea unui nou an școlar.

Dragi copii,munciți cu plăcere pentru a avea mereu succes. Doar voi va puteți face viața mai ușoară și mai frumoasa. 😊❤️🙏🏻 Un an reușit pentru toți copiii și răbdare părinților!🙏🏻😊", a scris artista, pe pagina sa de Instagram.

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă

Claudia Pătrășcanu trece dintr-o perioadă dificilă, asta pentru că divorțul dintrea ea și Gabi Bădălău durează de luni bune și nu pare că s-ar încheia prea curând.

"Închid ochii și spun doar: "Domnul să-l ierte!" Niciodată nu mi-am ținut copiii departe de tatăl lor și nici nu o s-o fac. Ba chiar vreau să vadă singuri realitatea.... Mereu s-a urmărit denigrarea și distrugerea mea emoțională. Pentru fel de fel de motive. Asta pentru a întoarce copiii împotriva mea.", a scris vedeta, pe rețelele de socializare.

