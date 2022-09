După 10 ani de la căsătorie, Delia a ajuns la o concluzie! De ce nu se ceartă niciodată cu soțul ei, Răzvan?

Delia a vorbit despre relația ei cu Răzvan Munteanu și despre cum se înțeleg, de fapt, după 10 ani de căsnicie.

Delia și Răzvan Munteanu și-au spus Da în urmă cu 10 ani, iar de atunci cei doi formează un cuplu atât în viața de zi cu zi, dar și pe parte profesională. Recent, artista a vorbit despre tot ce înseamnă soțul ei pentru ea, dar și despre calitățiile pe care le apreciază la bărbatul de lângă ea.

„Înseamnă foarte mult, înseamnă familia mea, înseamnă extrem de multe. Răzvan are multiple calități, funcționăm foarte bine împreună din toate punctele de vedere. Trei calități ar fi prea puțin, el este mult mai complex.", a povestit îndrăgita artistă pentru fanatik.ro.

În ceea ce privește certurile, Delia recunoaște că nu prea are parte de situații tensionate alături de soțul ei. Artista pune acest lucru pe seama faptului că amândoi sunt persoane echilibrate și își doresc aceleași lucruri.

"Nu prea avem conflicte în familie, nu apar, suntem mereu pe pace și echilibru. Nu știu cum reușim asta, dar cred că suntem doi oameni echilibrați”, a adăugat Delia.

Delia, nicio zi de regim

Delia este o gurmandă și nu se dă înlături de la nimic atunci când vine vorba de a-și îndeplini dorințele culinare. Vedeta a spus că nu a ținut niciodată regim și nici nu ar face asta, pentru că știe că nu aspectul fizic este important.

"Nu mă stresez atât de tare, sincer. Și sunt norocoasă că am și alte calități, că nu se bazează totul pe aspectul fizic. Nu am ținut niciodată vreun regim, nu am fost capabilă. Și când am fost capabilă nu mi-am dorit asta. Sunt extrem de gurmandă și îmi place mult să experimentez tot felul de bucătării”, a mai spus Delia pentru sursa citată.

Vizionare placuta