Andreea Bălan, mărturisiri despre viața amoroasă. Ce își reproșează cu privire la relațiile din trecut?

Andreea Bălan a învățat câteva lecții valoroase din relațiile pe care le-a avut în trecut, iar acum artista nu își dorește să mai facă aceleași greșeli. Ce își reproșează cu privire la relațiile din trecut?

Andreea Bălan a reușit să se ridice după fiecare decepție și mai puternică și este un exemplu de urmat pentru orice mamă. Acum că s-a vindecat, artista a vorbit despre lucrurile din trecut care i-au rănit inima, dar și despre ceea ce vrea să schimbe pe viitor, în urma lecțiilor învățate.

Andreea Bălan a postat un video pe canalul ei de Youtube, în care vorbește despre relțiile amoroase dar și despre discreția pe care o va avea de acum încolo, în ceea ce privește partenerul de lângă ea. Artista a mărturisit că și-a dat seama că acest aspect al vieții ei a fost expus mai mult decât ar fi fost cazul.

„Mulți dintre voi m-ați întrebat dacă am un iubit. Înțeleg această curiozitate a voastră, dar vreau să mă înțelegeți și să respectați că nu îmi mai doresc să se știe și să se vorbească despre această parte personală. Prefer ca pentru buna dezvoltare a unei astfel de relații de iubire, totul să fie foarte discret și eu să îmi trăiesc iubirea departe de ochii presei și ai curioșilor și departe de toate comentariile urâte. Consider că am făcut această greșeală, să expun viața mea personală.

Fie că mi-am dorit, fie că nu mi-am dorit, tot a fost expusă și foarte exagerată. Cu toții trecem prin despărțiri, iubiri neîmpărtășite la un anumit nivel, dar nu sunt singura care se desparte o dată, de două ori, de trei ori și nu sunt singura care e divorțată și care își crește copiii singură. Așa că pentru mine, toate aceste experiențe nu au fost negative, pur și simplu le-am luat ca pe niște experiențe de viață, care m-au învățat cum să fiu o femeie mai bună, mai calmă, mai inteligentă, mai așezată.

Sunt foarte fericită cu parcursul vieții mele. Nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat. Toate m-au adus să fiu femeia de astăzi. Eu sunt foarte fericită cu ceea ce am devenit astăzi. În viața mea se întâmplă lucruri perfect normale așa cum se întâmplă în viețile tuturor”, a mărturisit îndrăgita artistă, pe canalul ei de YouTube.

Andreea Bălan nu mai are niciun fel de relație cu George Burcea

După divorțul la care nimeni nu se aștepta, Andreea Bălan nu mai are nicio relație cu tatăl fetițelor sale, George Burcea. În urma procesului de custodie a fetițelor, actorul a jignit-o în repetate rânduri pe Andreea Bălan, iar situațiile conflictuale au continuat o bună perioadă.

Andreea Bălan a păstrat discreția în ceea ce prievește tensiunile cu fostul ei partener, asta deoarece s-a gândit la fetițele ei, Ella și Clara, care vor afla, peste ani, tot ceea ce s-a scris în presă despre divorțul părințiilor lor.

„În ultimii doi ani s-au scris foarte multe lucruri neadevărate despre mine. Nu am stat să le dezmint și am vorbit foarte puțin despre viața personală, de tatăl copiilor mei și de divorț, pentru că am considerat că trebuie să existe respect față de Ella și de Clara și fetele mai târziu să nu găsească online tot felul de reportaje, articole și lucruri neadevărate.

Din păcate, nu a fost la fel situația și din cealaltă parte și din acest motiv nu există absolut nicio relație cu tatăl fetelor. Pur și simplu vine și le ia weekendurile 1 și 3, conform sentinței și atât. Este prezent în viața lor, atât cât se poate și cât își dorește. În rest, eu și mama ne ocupăm de creșterea Elei și a Clarei, de tot ce înseamnă educație, de tot ce înseamnă viața lor.", a adaugat, împăcată, Andreea Bălan.

Vizionare placuta