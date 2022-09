Cum l-a susținut Radu Mazăre pe fiul său? Răducu Mazăre a făcut facultatea în Anglia, iar apoi și-a dezvoltat un business

Răducu Mazăre a vorbit despre banii pe care tatăl său i-a dat de-a lungul timpului, dar și ce lecții importante de viață a învățat de la acesta. Cu toate că tatăl său putea să îl răsfețe cu orice își dorea, Răducu Mazăre muncește de la vârsta de 15 ani.

Răducu Mazăre, fiul lui Radu Mazăre, a fost invitat în emisiunea online Fiță cu Adiță, acolo unde a vorbit despre percepția pe care oamenii continuă să o aibă despre el, dar și felul în care a reușit să își gestioneze banii, astfel că, după terminarea facultății, el s-a întors în România și a pus bazele unei afaceri în domeniul marketing-ului online.

Raducu Mazăre a devenit cunoscut prin prisma tatălui său, lucru ce i-a adus atât plusuri, cât și minusuri. Chiar și așa, fiul fostului primar spune că cei din jur încă au o percepție greșită despre el.

„N-am fost în altă poziție ca să pot să compar, dar pot să spun că sunt plusuri și minusuri. Un plus poate fi că mă cunoaște lumea, cel puțin aici în Constanța. Un minus poate fi percepția pe care anumiți oameni o au despre mine, cei care nu mă cunosc, în mod special. E adevărat că societatea în care trăim este un lucru destul de des întâlnit”, a declarat fiul lui Radu Mazăre, în emisiunea online, Fiță cu Adiță.

Cu toate că avea tot ce își putea dori, Răducu Mazăre a decis să plece să studieze în Anglia, acolo unde a studiat relațiile internaționale, în limba portughează. Înainte să plece, tatăl său l-a întrebat de câți bani are nevoie, iar mama sa a mers cu el în Anglia și i-a fost alături necondiționat.

„Am studiat în Anglia. Știu că înainte de a pleca, tatăl meu m-a întrebat câți bani am nevoie și m-am dus cu un calcul modest. Mi-a zis să vin cu fiecare cost pe care îl am, dar defalcat. Am făcut un tabel și am zis: bilete pentru metrou, masă, lucrurile menajere. Mi-am pus inclusiv patru ieșiri la pub-uri, 15 lire pentru o ieșire.

A fost o perioadă foarte grea și foarte interesantă, o perioadă care m-a schimbat și m-a maturizat foarte tare. Am ajuns într-o țară străină unde nu cunoșteam pe nimeni, nu mă obișnuiam cu stilul de acolo. Mi-a fost greu la început, dar m-am adaptat. În primul semestru mi-a fost foarte greu. A fost și mama cu mine, ulterior a plecat și mai venea din când în când, dar după aceea nu mai aveam nicio problemă. Am studiat în limba portugheză. După limba engleză, portugheza e următoarea limbă pe care o cunosc. La facultate ne trimitau în țări vorbitoare de limba pe care o studiam. Eu am fost trimis un semestru în Portugalia și unul în Brazilia”, a mai povestit Răducu.

Cu toate că niciodată nu a dus lipsă de nimic, Răducu Mazăre a lucrat de la 15 ani, asta pentru că tatăl său a încercat să îl învețe ce înseamnă valoarea banului. Lucrând din adolescență, fiul fostului primar a învățat cum să cheltuie, în mod responsabil, fiecare leu.

„Muncesc de la 15 ani. Am început să muncesc cu un prieten în cadrul unui parc de distracții. Gestionam un bar împreună cu el. Căram baxuri cu apă, mă duceam să iau comenzi, făceam contabilitatea primară. Toată activitatea legată de alimentație publică. Am muncit de mic, pentru că tatăl meu mi-a zis că dacă îmi fac banii mei, eu pot să fac ce vreau cu ei. Să nu mă duc la el să cer bani pentru distracție sau de buzunar”, a adăugat Radu Măzare Jr.

