Otilia Bilionera iubește din nou! Cine este bărbatul care i-a pus din nou inima pe jar?

Otilia Bilionera iubește și este iubită, asta după ce s-a despărțit de logodnicul ei, cu care a trăit o poveste de dragoste timp de 4 ani.

Otilia Bilionera iubește din nou și este iubită! După dezamăgirea suferită în dragoste, artista a spus Da unei noi povești de iubire și bine a făcut. Noul iubit al Otiliei este îndrăgostit până peste cap de frumoasa cântăreață și luptă în fiecare zi pentru a-i câștiga inima.

Otilia Bilionera a trecut peste relația cu iubitul arab cu care se și logodise, iar acum privește înainte, cu și mai multă încredere. De pretendenți nu duce lipsă, așa că Otilia a avut, cu siguranță, de unde alege. Mai nou, ea a mărturisit că se află într-o nouă relație și că iubitul ei este de origine turcă.

Se pare că Otilia Bilionera și iubitul ei s-ar fi cunoscut la un concert pe care artista l-a susținut pe o plajă în Turcia, plaja pe care misteriosul bărbat o deține. Mai mult, noul ei iubit și-a tatuat numele Otiliei pe mână, după doar două zile de relație.

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…) E turc. (…) Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic (n.r. – ca vârstă). (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a dezvăluit Otilia Bilonera în cadrul unui podcast, unde a fost invitată.

Otilia Bilionera s-a despărțit de iubitul arab după 4 ani de relație

Otilia Bilionera s-a despărțit de iubitul arab după 4 ani de relație. Cu toate că erau logodiți, Otilia nu a suferit prea mult din dragoste și a văzut partea plină a paharului. Artista s-a bucurat de timpul petrecut singură și s-a distrat, așa cum nu a făcut-o în timpul relațiilor sale.

„Sentimental sunt bine, sunt liberă ca pasărea cerului. M-am despărțit de fostul meu logodnic cu care am stat 4 ani, dar acum sunt liberă. Asta este ceea ce mi-am dorit, pentru că eu, de la 22 de ani, tot am fost într-o continuă relație: ba de 2 ani, ba de 3 ani, ba de 4 ani. Eu nu am reușit niciodată să mă distrez, gen să simt că sunt liberă, că pot să fac ce vreau, să mă duc la club să stau până la 6 dimineața. Acum vreau să simt această libertate, de aceea sunt foarte fericită. Sper să știu cum să folosesc această libertate, problema este să nu dau în alte belele”, declara pentru Impact.ro Otilia Bilionera.

Vizionare placuta