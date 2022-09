Secretele Alinei Pușcaș pentru un ten frumos și fără riduri. Ce achiziție neobișnuită are în baie?

Alina Pușcaș se poate lăuda cu un aspect fizic de invidiat, iar la 36 de ani, tenul său arată impecabil. Cu toate că este mamă și are 3 copii, frumoasa vedetă își face timp și pentru ritualul său de îngrijire.

Alina Pușcaș este o prezență impecabilă pe micile ecrane, iar la 36 de ani, vedeta are un chip curat și fără imperfecțiuni. Cu toate că programul ei zilnic este destul de încărcat și că rolul de mamă îi ocupă majoritatea timpului, frumoasa prezentatoare tv nu uită de îngrijirea proprie și nici de ritualurile e frumusețe.

Alina Pușcaș nu are timp să meargă la saloanele de înfrumusețare, astfel că ea reușește să aibă grijă de tenul ei în confortul propriului cămin. Recent, vedeta a vorbit despre obiceiurile pe care le are pentru a-și păstra chipul tânăr.

Se pare că Alina Pușcaș a făcut o achiziție atipică, însă foarte benefică. Pentru că nu are timp să ajungă la salon, ea și-a achiziționat o mască cu leduri, exact ca cea din cabinetele de cosmetică.

„Recent, mi-am luat o mască cu leduri, da știu că sună ciudat. În general le găsești la cosmetică, în saloanele de cosmetică, dar există și variante în care ți le comanzi online și ai tu masca ta acasă. Nu mai trebuie să îți faci programare. La mine asta era problema. Faptul că nu pot să mă duc să îmi fac programare și să o și respect.

Am descoperit aceste măști de uz casnic, să zic, dar care sunt cu leduri. Asta a mea are 5 tipuri de lumină: roșie, albastră, albă, verde și galbenă. Și le folosesc acasă. Teoretic dacă folosești această mască în fiecare zi sau măcar o dată la două zile, te ajută foarte tare. Pe hidratare, sau pe diminuarea ridurilor fine, sau pentru tratarea cuperozei”, a declarat, în premieră, Alina Pușcaș, pentru Fanatik.

Mai mult, în ritualul ei de îngrijire a tenului se găsesc vitamina C și colagenul, iar pasul cel mai important, cel pe care nu îl sare niciodată este demachierea zilnică.

„Nu am reușit chiar zilnic, deși este simplu, că doar o pui pe față și o bagi în priză. Stai acolo și te relaxezi. Dacă te pui în pat să te culci până la urmă poți să o ții pe față. Dar de multe ori mai și uit. Acum m-am setat un pic și am reușit să iau și niște fiole hidratante de collagen și vitamina C și le folosesc exact înainte să pun lampa. Și mie îmi pare că e de bine”, a mai spus vedeta.

În ceea ce privește exfolierea feței, Alina folosește produse naturale, precum cafeaua, mărturisind că acestea sunt mult mai bune și sănătoase pentru ten.

„Îmi fac în casă. Cele de peeling sunt obligatorii pentru că este musai să-l faci. De exemplu, pentru peeling-ul de corp folosesc cafeaua. Cafeaua este extrem de bună, îți lasă pielea super fină și catifelată. Mi s-a părut de multe ori că era mai bună cafeaua decât unele produse luate din tub. De multe ori am folosit și pe față cafeaua. Tot așa pentru descoamare o data pe săptămână”, a mai precizat prezentatoarea de la Te Cunosc De Undeva.

