Reacția lui Misty atunci când dă nas în nas cu Andreea Bălan: Nu mai este cazul...

Misty a participat zilele trecute la un eveniment unde a fost prezentă și Andreea Bălan. Între cele două au existat anumite tensiuni în trecut, asta după ce Keo, actualul partener al lui MIsty, s-ar fi îndrăgostit de ea ăn timp ce se afla într-o relație cu Andreea Bălan, ba chiar ar fi înșelat-o ani la rând.

Acum, Misty și Keo formează o familie, iar în urmă cu 4 ani a venit pe lume fiica lor. Totuși, se întâmplă ca la evenimentele mondene cei trei să se întâlnească, așa cum s-a întâmplat și la petrecerea Elle.

Misty și Andreea Bălan s-au întâlnit la eveniment, iar reacția iubitei lui Keo nu a întârziat să apară. Întrebată ce ar face dacă ar da nas în nas cu Andreea, Mistu a mărturisit că o va saluta.

„Dacă mă întâlnesc cu Andreea (n.r – care era la trei metri de ea) aici, o voi saluta! Eu las loc de bună ziua cu toată lumea, pentru că așa este frumos și civilizat și cred că am depășit de mult aceste lucruri.

Au trecut foarte mulți ani de atunci. Nu mai este cazul, avem copii și familii”, a declarat Misty pentru Click!.ro.

Misty a dat jos kilogramele în plus din cauza stresului

Misty a dat jos kilogramele acumulate în plus din cauza stesului. Fetița ei și a lui Keo a început grădiniția, iar adaptarea nu a fost deloc una ușoară. Iubita lui Keo a povestit că este o mamă posesivă și că abia la 4 ani și jumătate și-a înscris fiica la grădiniță.

"Însă anul acesta am slăbit mai mult, pentru că a fost întregul proces de adaptare la grădiniță al fetiței noastre și câteva săptămâni nu prea am dormit, m-am stresat un pic și nu am mâncat foarte mult. Adormea plângând și avea coșmaruri seara.

S-a adaptat mai greu, pentru că eu am stat prea mult cu ea, am stat patru ani și jumătate cu Arya, nu a dormit o noapte fără mine! Am fost foarte posesivă în primii doi ani!”, a declarat Misty, pentru sursa de mai sus.

