Cum arată Maria Pițurcă, femeia care îi este alături selecționerului de mai bine de 3 decenii. Imaginea postata de Cristina ICH

După ce a înșelat-o timp de 16 ani, Maria Pițurcă a rămas în continuare alături de selecționer. O prezență rară la evenimente, Maria Pițurcă s-a pozat recent cu soțul ei, iar cei doi păreau fericiți și liniștiți împreună.

Maria Pițurcă, soția lui Victor Pițurcă este o prezență discretă în lumea mondenă și rare au fost ocaziile când aceasta s-a afișat la brațul selecționerului. Femeia care îi este alături de mai bine de 30 de ani este cea care a trecut și prin infidelitățile lui Victor Pițurcă și i-a fost alături necondiționat.

Victor Pițurcă a avut o relație extraconjugală cu balerina Vica Blochina, timp de 16 ani, iar în urma relației dintre cei doi s-a născut cel de-al treilea copil al selecționerului, Edan. Cu toate că au fost momente dificile de ambele părți, Maria Pițurcă a ales să rămână lângă soțul ei, în ciuda trădării suferite de pe urma infidelității.

Nici atunci, Maria Pițurcă nu a ieșit în public să facă declarații și și-a trăit în continuare viața, departre de ochii curioșilor. Acum, însă, cea mai recentă fotografie cu ea o înfățișează cu zâmbetul pe buze, alături de Victor Pițiurcă și nora sa, Cristina Ich.

Cristina a organizat anul trecut o petrecere cu ocazia zilei sale de naștere și nu a ezitat să se pozeze cu socrii ei, adăugând și un mesaj special pentru părinții soțului său.

„Și, când te aștepți mai puțin, una dintre cele mai frumoase seri e și mai specială datorită unei așa surprize”, a scris Cristina Ich în dreptul pozei de la petrecere.

Vica Blochina, despre cea mai grea perioadă a vieții sale

Vica Blochina și-a dorit ca fiul ei Edan să aibă un tată în certificatul de naștere, drept pentru care l-a chemat pe Victor Pițurcă să facă testul de paternitate. În acele momente, selecționerul nu l-a băgat în seamă pe micuțul Edan, situație ce i-a frânt inima Vicăi Blochina.

Cu toate acestea, fiul ei a ales acum să se mute la tatăl său și să trăiască alături de selecționer și soția acestuia, Maria Pițurcă.

"Am făcut copilul după o relație de 16 ani. Dacă aș da timpul înapoi, mi-aș face altfel viața. Cel mai greu moment a fost când a trebuit să facem test de paternitate şi el nu-l văzuse de un an pe copil. Băiatul a fugit spre Piţi şi el nu l-a băgat în seamă, iar copilul l-a întrebat „Tată, tu m-ai uitat?” Atunci am regretat că am făcut copilul cu omul acela. Din momentul acela cred că s-a simţit foarte prost şi relaţia lor s-a îmbunătăţit”, a spus Vica, în trecut, potrivit Libertatea.

