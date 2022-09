Primul strat de zapadă din acest sezon. Temperaturi negative s-au înregistrat în nordul, centrul și vestul țării

Primii fulgi de nea și-au făcut deja apariția la noi în țară, iar temperaturile au scăzut simțitor în nordul, centrul și vestul țării. Cum va fi vremea în perioada următoare?

Primul strat de zăpadă din acest sezon s-a depus deja la munte, acolo unde altitudinile trec de 2.000 de metri. Temperaturile au coborât sub 0 grade în nord, centru și vest, vreme deosebit de rece pentru normalul perioadei.

Noaptea trecută a nins pe Transfăgărășan, la Bâlea Lac, acolo unde temperaturile au ajuns la -3 grade Celsius, iar stratul de zăpadă măsoară 4-5 cm.

„În Munții Făgăraș, la altitudini mai mari de 1.700 de metri s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ 4-5 centimetri.”, menționează salvamoniștii din Argeș, potrivit europafm.ro

Mai mult, Transaplina a fost acoperită de nea, iar echipajele de la drumuri au intervenit pentru curățarea carostabilului.

„Se acționează cu un utilaj cu lamă și material anti-derapant, deja utilajul încarcă pentru a doua oară pentru că a fost destul de multă zăpadă în această dimineață. Se acționează pe aproape toată lungimea sectorului montan al Transalpinei.”

Și în Masivul Postăvaru din Poiana Brașov a nins, iar meteorologii avertizează că temperaturile reci din acest sfârșit de septembrie sunt anormale, iar temperaturile urmează să scadă și în sudul țării.

„Am avut o noapte rece în mare parte din țară, cu 2-4 grade sub mediile climatologice. Cel mai rece a fost în zona subcarpatică din sud unde cerul a fost mai degajat decât în restul țării și am atins minime în jurul a 2 grade Celsius la Câmpulung, Curtea de Argeș dar temperaturi sub 10 grade și în restul teritoriului și bineînțeles la munte unde au fost și temperaturi negative.

Această masă rece care a coborât din latitudini nordice se va menține peste centrul și estul Europei până spre finalul săptămânii iar răcirea va continua cel puțin la maxime și pe partea de sud a țării. Unde ieri am înregistrat undeva în jurul a 24 de grade, astăzi vor fi 22-23 de grade, dar până vineri inclusiv dacă nu și sâmbătă nu vor mai trece de 20 de grade nici în sudul teritoriului iar în regiunile din interiorul arcului carpatic dar și în nordul Moldovei vor fi maxime de 10, 14 poate 14 grade, deci destul de rece.”, a declarat meteorologul ANM, Mihai Timu.

Vizionare placuta