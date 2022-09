Pepe, mai împlinit ca niciodată de când a devenit tată pentru a treia oară. Cum s-a schimbat viața artistului?

Pepe este mai împlinit ca niciodată de când a devenit tată pentru a treia oară. Viața i s-a schimbat radical, iar rolul de părinte îi ocupă tot timpul.

Pepe a devenit anul acesta tată pentru a treia oară, iar fiul său i-a adus multă împlinire în suflet. După divorțul de Raluca Pastramă, artistul și-a refăcut viața alături de Yasmine Ody, care i-a dăruit în scurt timp și un băiețel.

Pepe își dorea de mult să devină tată de băiat și iată că acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva luni. Acum, Pepe este mai fericit ca niciodată și se bucură de timpul petrecut cu cei trei copii ai săi.

Cu toate că are agenda plină de evenimente, dar și concerte online pe care le susține, Pepe preferă să petreacă timpul liber cu cei dragi, astfel că el este mereu înconjurat de fetele lui, Rosa și Maria, dar și de femeia alături de care și-a găsit liniștea.

„E bine tată de copii, în primul rând. E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.r. – să fii tată de băiat sau de fată). (…)

Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios. Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele. Au venit toate așa, eu am continuat și cu online-ul pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online.”, a declarat Pepe la „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

Despre al patrulea copil, Pepe a declarat că nu este încă momentul, însă orice este posibil pe viitor. Momentan, artistul se concentrează pe creșterea celui mic, dar și pe educația fetelor pe care le are din căsnici cu Raluca Pastramă.

"Nu fac diferențe niciodată (n.r – între copii). Acum spun că e prea devreme să mă mai gândesc la un copil, avem nevoie de momentele noastre de cuplu, am fetele mari, am băiat, am tot ce trebuie, dar nu ai de unde să știi.”, a adaugat fericitul tătic.

