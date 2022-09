Denis Roabeș a fost chelner în Moscova. Ce alte meserii a mai încercat, înainte de a deveni celebru?

Denis Roabeș de la The Motans a avut mai multe meserii înainte de a deveni un artist cunoscut. Cântărețul a riscat tot pentru a-și lansa prima piesă.

Denis Roabeș de la The Motans este astăzi unul dintre cei mai apreciați cântăreși de la noi. Piesele sale se adud la radio și fac vâlvă pretitundeni. Totuși, drumul până la succesul din prezent nu a fost unul ușor, iar Denis a riscat tot ceea ce avea pentru a-și lansa prima piesă.

Artistul a încercat să se descurce cum a putut în primii ani ai tinereții, astfel că a avut mai multe joburi, care mai de care mai interesante. Într-un interviu acordat recent, Denis Roabeș a mărturisit că a încercat diverse și a muncit foarte mult pentru a avea banii săi. La un moment dat, el a fost chelner în Moscova, dar redacta și lucrări de licență, contracost.

„Fiind nevoit încă de foarte tânăr, am exersat multe și diverse. Primul loc de muncă a fost într-o fabrică de cărămidă, apoi am lucrat într-un depozit. Am scris și lucrări de diplomă pentru alții contra cost. Am fost chelner în Moscova și apoi am ajuns să lucrez în vânzări.

Terminând acest segment cu marketingul, am zis că e timpul să mă apuc de ceea ce îmi place cu adevărat. Îmi amintesc că în primul an de liceu, am luat pentru prima oară chitara în mână și am început să studiez”, a declarat Denis Roabeș, pentru revista Taifasuri.

Pentru a intra în industria muzicală, Denis Roabeș a folosit toate resursele materiale de care dispunea la acel moment. Bine a făcut, pentru că acum artistul este apreciat de mii de oameni, atât din România, cât și din Moldova.

Artistul a mai declarat că nimic nu îl sperie mai tare decât propria persoană și spune că orice s-ar întâmpla știe ca are puterea să o ia de la capăt.

„Aveam două ferme, am riscat totul pentru muzică. Aveam strânși niște bani pe care i-am spart în 3-4 luni. Când am lansat piesa «Versus», de mi-a dat un boost să ajung în România, am făcut-o pe datorie! «Nu am bani să-ți dau, înregistrăm, iar dacă nu voi scoate bani din ea, merg și muncesc peste hotare», i-am spus producătorului. Mi-a răspuns: «Ai ochi de om bun, așa că te cred!». Nu am crezut niciodată că voi ajunge la nivelul de acum. Când îți bate norocul la ușă, ai și-o teamă, să-l lași, să nu-l lași înăuntru.

Mă tem doar de mine, atât. Lucrez și cu asta. Nu mi-e frică de moarte, nu mi-e frică de sărăcie, am fost acolo. Nu mi-e teamă că nu o să mai am succes. Dacă mi se ia totul? Aș încerca să obțin la loc ceea ce îmi doresc”, a povestit Denis acum câteva luni, în podcastul lui Damian Drăghici.

