Larisa Iordache, de la gluma că este singură, la despărțirea oficială. Ce așteaptă sportiva de la bărbatul de lângă ea?

Larisa Iordache este singură de ceva vreme, asta după ce s-a despărțit de iubitul ei, de comun acord. Sportiva a explicat care sunt motivele separării dar și ce anume așteaptă de la bărbatul de lângă ea.

Larisa Iordache a glumit în trecut că s-a despărțit de iubitul ei, iar acum se pare că respectiva glumă s-a transformat în realitate. Sportiva este singură de ceva timp și îi este bine așa, însă își dorește să cunoască pe cineva cu care să înceapă o relație serioasă de iubire.

„Gluma s-a transformat în ceva serios, dar sunt bine acum. Sunt foarte bine, sunt de ceva vreme singură și îmi e ok. Sper din suflet, ușor, ușor să cunosc alți oameni și de ce nu, să am o relație foarte serioasă pentru că sunt un om foarte serios și îmi doresc ceva de durată și, de ce nu, să fac următorii pași în sensul ăsta”, a spus Larisa Iordache, potrivit Spynews.

Mai mult, fosta gimnastă a explicat care au fost motivele care au dus la ruptura dintre ea și iubitul ei. Larisa Iordache își dorește pe cineva lângă ea pe care se poate baza și care o poate susține, în orice moment. Se pare că acest lucru nu s-a întâmplat în relația anterioară, iar despărțirea a fost de comun acord.

Acolo unde doi parteneri nu mai sunt pe aceiași lungime de undă, cel mai bine ar fi ca ei să se despartă, este de părere tânăra sportivă.

„Atunci când doi oameni nu se mai înțeleg și nu mai sunt pe aceeași undă, cred că maturitatea din oameni trebuie să își facă apariția și să constate că nu mai e cazul să continue pentru că se poate ajunge la foarte multe lucruri și eu nu mi-am dorit aeastă chestie, pentru că îmi doresc să am o familie frumoasă, îmi doresc să am lângă mine un om pe care să mă pot baza, care se poate baza pe mine și să ne susținem în absolut orice fel de moment. Nu mai eram noi pe aceeași undă așa că am hotărât să ne despărțim de comun acord, pentru că așa era cel mai bine”, a mai spus Larisa Iordache.

