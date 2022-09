Sam Giancana și DJ SAVA, împreună pentru un nou proiect muzical: Dirty (Watching P**n)

Cel mai recent single al celor doi artiști și producători de succes este un imn pentru cei care rămân singuri sau vor să iasă din rutina plictisitoare de zi cu zi.

Sam Giancana, producătororul și remixerul Nomad Music ce a colaborat cu numeroși artiști de pretutindeni, face echipă pentru prima oară cu DJ SAVA pentru un single foarte fresh, ce-ți va stârni curiozitatea și imaginația. Cei doi artiști talentați lansează „Dirty (Watching P**n)", pentru cei cu o minte „dirty" și jucăușă.



Cel mai recent single al celor doi artiști și producători de succes este un imn pentru cei care rămân singuri sau vor să iasă din rutina plictisitoare de zi cu zi. Scrisă si produsă de Sam Giancana și DJ SAVA, piesa este însoțită de un videoclip incitant, ce completează prin imagini mood-ul single-ului.



„Colaborarea cu Sam Giancana a venit natural, amândoi am avut aceeași viziune și ne-am dorit același rezultat: «Dirty (Watching P**n)». Sper să vă placă noul nostru single și să îl aud în cluburi curând. Clipul a ieșit exact cum ne-am dorit. Am pus toată pasiunea în muzică, iar povestea clipului va fi completată de fiecare în parte atunci când va asculta piesa", povestește DJ SAVA.



Sam Giancana a promis că va oferi ascultătorilor timp de trei minute o experiență unică rafinată, o călătorie muzicală condimentată cu gem-uri prețioase din trecut și din viitor, totul din confortul mașinii sale personale a timpului. Remixuri precum „Barbie Girl", „I Wanna be Your Slave" sau „Somebody That I Used To Know" se regăsesc deja în playlist-urile oamenilor și au adunat milioane de stream-uri în întreaga lume, în timp ce au adus o nouă abordare atât pentru piesele evergreen, cât și pentru cele mai noi hituri. Proiectele sale viitoare aduc groove-uri edgy, elemente slap house, gata să genereze un boom muzical.



Producătorul și artistul DJ SAVA a făcut înconjurul lumii cu muzica sa de-a lungul timpului care a adunat peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube și a cucerit publicul cu hituri internaționale precum „Love in Dubai", „Aroma", „I Like The Trumpet", „I Loved You" și „Tenerife", care au avut mult succes în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Bulgaria și altele. Până în prezent, DJ-ul a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Printre cele mai recente piese ale sale se regăsesc „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover My Body In Gold", precum și „Jamaica" cu Connect-R, „Maria" și „Oye Como Va?" (alături de RUBY), "Dalida" (alături de BIBI), „Money Maker" și „Can't Stop This Feeling" (cu Jose M Duro și Arturo Grao).

Vizionare placuta