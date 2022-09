Cristi Borcea, atent cu aspectul său. Ce ritualuri de îngrijire împarte alături de Valentina Pelinel?

Cristi Borcea are mare grijă de felul în care arată, iar Valentina Pelinel a mărturisit care sunt acele ritualuri de frumusețe pe care le au împreună.

Valentina Pelinei are mare grijă de Cristi Borcea, iar împreună cei doi au ritualurile lor de frumusețe. Recent, partenera de viață a afaceristului a vorbit despre felul în care soțul ei are grijă de look-ul său.

La cei 53 de ani pe care îi are, Cristi Borcea este nevoit să se mențină într-o formă de zile mari, asta pentru că este tatăl a 9 copii și are și câteva afaceri de care se ocupă, printre care un hotel la malul mării.

Valentina Pelinel a foat prezentă la un eveniment în cadrul căruia a fost lansat un tratament de frumusețare, iar cu această ocazie, ea a vorbit despre rutina pe care ea și Cristi Borcea o au pentru a se menține tineri și frumoși.

„Îmi place să am grijă, îmi place să mă informez, să încerc produse noi, dar da, îmi place să am grijă de mine. Noi amândoi folosim, noroc că am și un soț care este foarte îngrijit și atunci facem lucrurile astea împreună. Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul”, a declarat vedeta, pentru playtech.ro.

Mai mult, Valentina Pelinel a mărturisit că întotdeauna este atentă să aibă toate cosmeticele în casă, iar dacă se termină vreo cremă, imediat își reface stocul. Mai mult, Cristi Borcea este cel care termină deobicei primul cremele.

„De obicei sunt extrem de organizată și întotdeauna dacă e aproape să se termine un produs, am grijă să fac refill-ul ca să zic așa. Amândoi folosim multe produse, am un soț foarte îngrijit.", a mai spus soția lui Borcea.

Valentina Pelinel, timp pentru soțul ei

Cu toate că este mămică de 3 copii și are un program destul de ocupat, Valentina Pelinel nu își neglijează soțul și încearcă să petreacă cât mai mult timp de calitate cu el.

„Evident că petrecem mai mult timp cu copiii și asta înseamnă că e mai puțin timp împreună, dar noi chiar suntem un cuplu care petrecem mult timp doar noi doi, fie că vorbim de chestii personale, în familie sau chestii de business, noi ne acordăm timp unui celuilalt.

E foarte important, chiar mai ales când sunt atâția copii în casă, e important să simtă și el și eu că suntem importanți, că suntem acolo unul pentru altul. Avem ajutoare, dar chiar și așa este ceva logistică în casă”, a mai declarat Valentina Pelinel.

