10 carti pentru adolescenti- Recomandari pentru young adults si cum ne apropiam mai mult de lectura

Cartile si lectura au fost intotdeauna un subiect important pentru adolescenti si pentru dezvoltarea lor armonioasa, atat mental cat si sufleteste. Este esential pentru tineri sa se apropie si sa isi insusasca obiceiul de a citi pentru a deprinde un simt critic asupra diverselor aspecte ale vietii, in orice modalitate. Iata cateva recomandari pentru adolescenti pe care pana si adultii le vor gasi extrem de interesante!

Carti young adults

Cărțile Fantasy, cele care le pun la încercare imaginația și romanele care îi iau cu ele într-o lume nouă, complet necunoscută și în care orice este posibil, au fost întotdeauna printre preferatele adolescenților. Așadar ne-am conformat și am găsit câteva recomandări super interesante ale unor autori contemporani, dar si clasici! Iată-

CELE DOUĂ REGINE DE CLAIRE LEGRAND

Descriere "Doua femei, la distanta de niste secole,au puterea sa salveze lumea sau s-o piarda pentru totdeauna. O profetie despre doua regine: cea care aduce lumina si cea care aduce sangele. Cand asasinii ameninta sa-i ucida cea mai buna prietena, Rielle Dardenne risca totul ca s-o salveze, dezvaluindu-si astfel adevarata natura. Ca sa demonstreze ca este Regina Soarelui, Rielle trebuie sa treaca prin mai multe incercari. Daca esueaza, va fi omorata.

O mie de ani mai tarziu, Regina Rielle este un basm pentru Eliana Ferracora, vanator de recompense pentru imperiu. Cand mama ei dispare, ea i se alatura unui capitan rebel si descopera secretele murdare din inima imperiului. Rielle si Eliana duc povara unui razboi milenar, iar destinele lor se intersecteaza in feluri spectaculoase, legatura lor fiind cea care poate salva sau distruge intreaga lume."

Cele două regine este un roman plin de suspans, o bucată impresionantă a literaturii și o poveste ce încurajează femeile să fie puternice, să își dorească mai mult și să nu uite că întreaga lume le aparține!

Puteti comanda cartea aici.

ZI DUPĂ ZI DE DAVID LEVITHAN

Descriere " Zi după zi un alt trup. Zi după zi o altă viaţă. Zi după zi îndrăgostit de aceeaşi fată.

Un adolescent care-şi spune, simplu, A, se trezeşte în fiecare dimineaţă într-un alt trup, trăind o altă viaţă. Niciodată nu e prevenit în legătură cu locul unde se va afla sau persoana în trupul căreia va fi. Totul până într-o zi când se trezeşte în corpul lui Justin şi o cunoaşte pe iubita acestuia, Rhiannon."

O poveste cu adevărat remarcabilă și o idee ingenioasă face din romanul lui David Levithan un Must Have pentru biblioteca oricărui adolescent. Presărată cu mult mister, o picătură de dragoste Zi după zi trebuie să apară în wishlistul tău!

Poti comanda cartea de aici.

AMÂNDOI MOR LA SFÂRȘIT DE ADAM SILVERA

Descriere "Adam Silvera ne aduce aminte ca nu exista viata fara moarte si nici dragoste fara pierdere, intr-o poveste devastatoare, si totusi optimista, despre doi oameni a caror viata se schimba pe parcursul unei zile de neuitat. Pe 5 septembrie, putin dupa miezul noptii, Crainicii Mortii ii suna pe Mateo Torrez si pe Rufus Emeterio sa le dea o veste proasta: vor muri astazi.

Mateo si Rufus nu se cunosc, dar, din motive diferite, amandoi cauta un prieten nou in Ziua Sfarsitului."

Poți comanda cartea aici.

CHEMAREA MONSTRULUI DE PATRICK NESS

O carte extrem de specială ce poate învăța tinerii despre importanța sentimentelor și despre cum trebuie să găsească o modalitate în care să își exprime liber trăirile, să nu își neglijeze niciodată instinctul sau gândurile- fie ele bune sau rele. Patrick Ness spune povestea unui băiat care, ca noi toți are monștrii lui.

Descriere "In fiecare noapte, de cand mama lui s-a imbolnavit si tratamentele pe care le urmeaza nu par sa aiba efect, Connor e bantuit de acelasi cosmar.

Dar in noaptea aceasta e altfel. In noaptea aceasta, cand se trezeste, vede ca are un vizitator la fereastra. O forta a naturii primitiva, straveche. Si care vrea de la Connor cel mai periculos lucru dintre toate: adevarul.

Chemarea monstrului, roman dublu castigator al Carnegie Medal (pentru fictiune si ilustratii), spune o poveste ravasitoare despre suferinta, vindecare si, mai presus de toate, despre curajul necesar pentru a supravietui."

Puteti comanda cartea aici.

Carti pentru adolescenti 17 ani

O serie superbă pentru tinerii care deja simt că au evoluat în lecturile lor, care simt nevoia de o provocare în materie de cărți, am recomanda autori străini, clasicii care pot pune o fundație solidă educației si gândirii lor. Am strâns câteva exemple orientative pentru cititoarele Kudika, însă lista poate continua cu zeci si zeci de cărți. Autorii clasici de cele mai multe ori susțin legături strânse între operele sale, așadar researchul nu va fi unul foarte dificil! Așadar, tinerii pot alege dintre autorii cei mai iubiti- Dumas, Dostoievski, Jane Austen sau Maruquez. Cateva idei:

CRIMA ȘI PEDEAPSĂ DE F.M DOSTOIEVSKI

Poți comanda cartea aici.

UN VEAC DE SINGURĂTATE DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Poți comanda cartea aici.

CONTELE DE MONTE CRISTO DE ALEXANDRE DUMAS

Poți comanda cartea aici.

Carti pentru adolescenti dragoste

Știm deja că romanele de dragoste sunt cele mai citite și îndrăgite în rândul adolescenților, mai ales în rândul adolescentelor. În anii aceștia în care inima o ia razna, în care dragostea poate e un subiect tabuu, în care începem să ne dorim să fim apreciați sau admirați, mulți adolescenți își găsesc liniștea sau învață lucruri esențiale despre viata de cuplu din romanele de dragoste!

Câteva recomandări din partea noastră:

TOATE ACELE LOCURI MINUNATE DE JENNIFER NIVEN

Descriere "O emotionanta poveste de dragoste despre o fata care invata sa traiasca de la un baiat care vrea sa moara.

Cand Finch si Violet se intalnesc pe marginea clopotnitei de la scoala, nu este foarte limpede cine pe cine salveaza. Iar cand devin parteneri intr-un proiect de descoperire a „minunilor naturale“ din statul lor, amandoi fac descoperiri mult mai importante: Finch poate fi el insusi numai alaturi de Violet. Iar Violet numai alaturi de Finch poate uita de numaratoarea zilelor si poate incepe sa le traiasca.

Insa, in timp ce lumea lui Violet creste, a lui Finch incepe sa scada."

Poți comanda cartea aici.

TE VREAU DE JEN FREDERICK

Descriere "De cand se stie, Leka Moore a fost silit sa se descurce singur. Ca sa poata supravietui, bate strazile indeplinind diverse sarcini murdare pentru o banda locala de interlopi. Singura lumina din viata lui este Bitsy, fetita pe care a salvat-o si pe care a luat-o sub ocrotirea sa. Fetita care deja nu mai e atat de mica. Bitsy are acum 19 ani si stie ce vrea. Il vrea pe singurul barbat pe care l-a iubit vreodata. Pe Leka."

Poți comanda cartea aici.

DRAGOSTE ÎNTR-O ZI PLOIOASĂ DE JOJO MOYES

Descriere "Hong Kong, anii 1950. Joy are douazeci si unu de ani si, cand la o petrecere a expatriatilor il intalneste pe chipesul ofiter de marina Edward, ultimul lucru la care se asteapta este sa se indragosteasca. Se casatoreste in graba si pleaca in calatorie cu sotul ei, sa vada lumea. Insa descopera curand ca viata de femeie maritata nu este ceea ce pare a fi..."

Poți comanda cartea aici.