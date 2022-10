Vlăduța Lupău și-a făcut prima intervenție estetică, după doar 3 luni de când a devenit mămică. Cum arată rezultatul?

Vlăduța Lupău trece printr-o perioadă cu multe schimbări. De când a devenit mamă, în urmă cu 3 luni, viața i s-a schimbat complet. Vlăduța Lupău și-a schimbat ritmul cotidian, dar și înfățișarea, asta pentru că vedeta a ales să își facă o primă intervenție estetică.

La doar 3 luni de când micuțul Iair a venit în viața sa, artista de muzică de petrecere și-a dat seama că are nevoie de o schimbare, în ceea ce privește aspectul ei fizic, Astfel, vedeta a căutat cel mai bun medic estetician și a venit la București pentru a-și injecta botox în buze.

Toată procedura a avut loc chiar înainte de botezul fiului său, astfel că pe lângă cel trei rochii fastuoase pe care le-a purtat în seara de 27 septembrie, vedeta a avut și buze mai volumioase, rezultatul fiind exact așa cum l-a dorit.

„În ultimele zile m-ați întrebat despre buze. Când a fost ultima dată la București să fac proba la rochiile de la botez am fost la doamna doctor pe care o ador. O urmăresc de mult pe Instagram, am văzut ce face, am văzut la unele fete. Mă bucur că a avut loc și de mine.

Sunt foarte încântată de cum a reușit să le aranjeze, ca să zic așa și ea este top. Am să mă duc de acum înainte numai la ea. Credeți-mă, este ce trebuie”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.