Antonia, probleme cu tenul! Cum a apărut artista pe Instagram?

Antonia le-a dezvăluit fanilor ei că are probleme cu tenul, iar acest lucru se întâmplă în fiecare lună.

Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din România, însă vedeta nu ezită să le arate urmăritorilor ei și micile imperfecțiuni pe care le are. Recent, artista s-a fotografiat și le-a vorbit internauților despre problemele pe care le are cu tenul, înainte de fiecare menstruație. Vedeta a arătat că are un coș pe obraz și că oricât l-ar acoperi, acesta nu se lasă dus.

„Deci, de aia spun oamenii că nu ar trebui să-ți atingi coșurile, pentru că asta s-ar putea întâmpla. Cum este posibil? (…) Nici măcar când eram la liceu, când treceam prin pubertate, nu aveam la fel de multe coșuri cum am acum, când sunt femeie în toată regula. Am o ”erupție” pe fiecare lună, înainte de menstruație. Îmi pare rău, prea multă informație. (…) Viața merge înainte!”, a transmis Antonia pe InstaStory.

Chiar și cu coșuri pe față, Antonia rămâne o femeie extrem de frumoasă, pe care Alex Velea abia așteaptă să o vadă în rochie de mireasă. Cei doi s-au logodit în acest an și chiar au programat data nunții. Din păcate, aceasta a trebuit să fie anulată, din cauza programului aglomerat al celor doi artiști.

Nunta Antoniei cu Alex Velea rămâne momentan pe stand by, însă artistul a declarat că abia așteaptă să își vadă jumătatea în rochie de mireasă.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față. În curând sper (n.r.:că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță”, a mărturisit cântărețul în urmă cu ceva timp, potrivit libertatea.ro. Citeste si: Idei de cadouri de Craciun: Ghidul complet pentru toata familia

