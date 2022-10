Andi Moisescu este noul brand ambasador Rowenta Romania

In urma unui parteneriat semnat la inceputul acestei toamne, Andi Moisescu devine noua imagine a brandului Rowenta Romania in categoria Home Cleaning

Lansarea colaborarii are loc odata cu startul noii campanii nationale "Ia-ti weekendul inapoi instant cu Rowenta". Prin aceasta campanie, Rowenta promite sa ne redea timpul liber prin intermediul unei game de aspiratoare inovatoare, usor de folosit si cu design functional.

Intalnirea dintre Andi Moisescu si produsele Rowenta nu este intamplatoare si este o campanie care inspira. Andi Moisescu este reprezentativ pentru publicul tinta: un barbat activ, profesionist, familist implicat si un model pentru ceea ce inseamna barbatul modern in secolul vitezei.

"Ceea ce ne propunem prin asocierea cu Andi Moisescu este promovarea unui nou tip de stil de viata in care oamenii ocupati recastiga timp pentru ei datorita tehnologiei Rowenta. Fiecare produs este gandit astfel incat sa ofere o experienta de curatenie superioara, intr-un timp mai scurt si cu mai putin efort. In centrul campaniilor suntem noi, toti cei care spunem prea des "Nu am timp". Avantajul principal al aspiratoarelor Rowenta este simplificarea curateniei si eliberarea agendei pentru lucruri mai placute,”a declarat Adriana Maxim Trade Marketing Manager Groupe SEB SCE.

Mereu in miscare, Andi mizeaza pe tehnologie si se bazeaza pe ajutorul aspiratoarelor robot Rowenta cu care poate controla de la distanta curatenia casei, in timp ce el se poate relaxa, poate petrece timp cu cei dragi sau se poate dedica pasiunilor sale.

„Cred ca e intotdeauna loc de mai bine in viata. Imi place sa-mi folosesc timpul tot mai eficient si incerc sa traiesc fiecare clipa, din plin. Daca tehnologia ma poate ajuta sa castig timp pentru mine, nu pot decat sa ma bucur. Abia astept sa-l impart cu cei apropiati si atat de dragi mie. Ceea ce le doresc, inevitabil, tuturor celor pe care, chiar daca nu-i cunosc, ii banuiesc ca impart cam acelasi spirit cu mine”, a declarat Andi Moisescu.

Duque Jose Fernando Marketing Manager Groupe Seb a declarat: "Andi Moisescu este reprezentativ pentru targetul nostru si pentru tipul de client care achizitioneaza aspiratoare Rowenta. Este o persoana cu o viata activa si energica, la curent cu noutatile, care stie sa foloseasca beneficiile tehnologiei in avantajul sau si sa puna aspiratorul la treaba pentru a-si face viata mai usoara. Avem nevoie de mai mult timp, de solutii rapide si mai eficiente, iar aspiratoarele Rowenta ne ajuta sa delegam curatenia usor si comod. Weekendul devine un laitmotiv pentru timp liber investit in tot ceea ce conteaza pentru noi."

Viata este mai usoara cand ai tehnologia de partea ta si poate fi si mai frumoasa cand ai sansa sa castigi super premii. Prin noua campanie nationala, la achizitionarea oricarui aspirator Rowenta, cumparatorii pot inscrie bonul fiscal pe site www.rowenta.ro/weekendulinapoi pentru a castiga premii instant. Campania se defasoara in perioada 29 septembrie - 7 decembrie 2022.

Zilnic, participantii pot castiga vouchere pentru cumparaturi si saptamanal au sansa sa primeasca banii inapoi pentru aspiratorul cumparat si inscris in promotie.

Regulamentul campaniei "Ia-ti weekendul inapoi cu Rowenta" este disponibil pe www.rowenta.ro/weekendulinapoi.

