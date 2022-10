Mesaje de la mulți ani: Fă aniversarea cuiva mai frumoasă cu un mesaj sincer!

Iată cele mai frumoase mesaje de la mulți ani!

Ti-as ura implinirea tuturor dorintelor, dar mi-e teama ca daca se adevereste, la anul nu o sa mai am ce sa-ti doresc. La multi ani!

Fie ca ziua de azi sa fie cea mai fericita zi din viata ta. Si fie ca ziua de maine sa fie si mai fericita decat cea de azi si tot asa! La multi ani!

O zi din an este a ta. Si pentru ca e a ta este cea mai frumoasa zi a anului. Sa te bucuri de ea impreuna cu cei apropiati. La multi ani!

Sa primesti flori de ziua ta! Sa inveti de la fiecare floare sa iubesti, sa fii tandra, sa luminezi pe cei din jur, sa-i lasi sa te admire, sa aduci bucurie si sarbatoare. La multi ani!

Fiecare an este o carte cu 365 de pagini goale. Creaza in fiecare zi o capodopera, folosind toate culorile vietii, iar in timp ce scrii, zambeste! La multi ani!

Bucura-te de fiecare clipa, zambeste, fii fericit si aminteste-ti un lucru: azi e ziua cea mai speciala din an asa ca traieste-o la maxim! La multi ani!

Un trandafir s-a atasat de buchetul vietii tale. Fie ca el sa infloreasca mai frumos si plin de sanatate, decat cei pe care ii ai deja in buchet. La multi ani!

Visele de azi sa devina realitate, sperantele de maine impliniri, orice cadere un pas inainte, gandul bun si fericirea sa te insoteasca mereu. La multi ani!

Ai mai urcat o treapta din a vietii scara, eu iti doresc din suflet a 100 primavara, iar cand te vei uita-napoi pe treptele urcate, sa nu vezi urme de noroi, ci faptele curate. La multi ani!

Iti doresc sa mergi pe un drum numit Viata, sa te impiedici de un ciob numit Noroc, sa cazi intr-o prapastie numita Fericire si sa culegi o floare numita Iubire. La multi ani!

Iti prezint prognoza meteo pentru ziua ta: Va ploua toata ziua cu dragoste, cu zambete si cu imbratisari calde din partea celor dragi. Profita din plin de aceasta zi! La multi ani!

De ziua ta m-am gandit sa iti daruiesc cel mai dragut cadou din lume. Insa am realizat apoi ca acest lucru nu este posibil, pentru ca tu esti cel mai frumos cadou din lume pentru mine. La multi ani!



Gatesc un tort pentru ziua ta de nastere. Dragostea, speranta si dorintele tale in combinatie cu ciocolata fericirii reprezinta reteta perfecta pentru aceasta zi speciala. La multi ani draga mea prietena!

Determinata. Practica. Spirituala. Generoasa. Inteligenta. Senzuala. Intotdeauna calma. Asa iti doresc sa ramai si peste 100 de ani! La multi ani draga mea prietena!

Iti trimit de ziua ta trandafiri catifelati, inimioare, fluturasi, zambete de ingerasi. Sa ai parte de iubire, de un strop de fericire. Sa traiesti, sa infloresti si pe noi sa ne iubesti! La multi ani mama!

Chiar daca astazi implinesti 40 de ani nu inseamna ca ai imbatranit! Inseamna ca ai 18 ani si 22 de ani de experienta! La multi ani!

Iubire si speranta, sanatate si noroc, fericire si bucurie! Ce mai, de toate sa fie! La multi ani!

In aceasta zi frumoasa toata lumea sa-ti zambeasca, cei dragi sa te iubeasca, cei rai sa te ocoleasca. La multi ani!

Milioane de urari, mii de culori, sute de dorinte, kilograme de tort si multe zambete! Asta iti doresc de ziua ta! La multi ani!

E nevoie de doi pentru a crea putina magie. Sper ca tu si tortul tau va distrati de minune! La multi ani!

Sursă foto: Kite_rin/Shutterstock