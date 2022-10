Cum își menține Octavia Geamănu tenul curat și tânăr? Ritualul ei de îngrijire este pentru orice buzunar

Octavia Geamănu este o femeie stilată și nu renunță la tabieturile sale nici acum, când nu mai prezentă jurnalul de știri de la Antena 1. Cu toate că a fost înlocuită cu o altă prezentatoare de știri, Octavia Geamănu păstrează legătura cu fanii ei, prin intermediul rețelelor sociale.

Într-o postare, vedeta a dezvăluit că nu este adepta tratamentelor coroporale și că nu apelează niciodată la acestea, însă, în ceea ce privește tenul și părul său, soția lu Marian Ionescu are multe sfaturi să împărtășească.

Octavia Geamănu a dezvăluit unul dintre secretele sale, în ceea ce privește îngrijirea tenului său. Ea își cumpără măști faciale tip șervețel din supermarket, pe care le aplică o dată la 2, 3 zile, pe ten. Fosta prezentatoare de știri este mulțumită de rezultat și recomandă acest truc tuturor urmăritoarelor sale.

„Sunt fără tratamente corporale, că nu am ce să mai modelez. În schimb, pentru ten și pentru păr, aici cred că ne-ar trebui mult timp să povestesc ce fac.

Pentru ten folosesc o dată la 2-3 zile măști dintre acelea cu șervețel, cu acid hialuronic, colagen, vitamina C, care se găsesc în orice supermarket. Cu 10-15 lei obții un ten senzațional în 15 minute. O dată la 2-3 zile, chiar recomand fiecărei femei de pe planetă să le folosească fără ezitare!

O să vadă diferența. Să se țină de ele și să le folosească constant vreo 2-3 săptămâni și o să vadă cât de hidratat e tenul și strălucitor, mai ales dacă trebuie să meargă la vreun eveniment”,a dezvăluit Octavia Geamănu, potrivit Click.