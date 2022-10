Andreea Tonciu, tună și fulgeră la adresa fetelor botoxate. Ce replici dure le-a adus bruneta tinerelor care își pun botox?

Andreea Tonciu și-a început ziua cu un mesaj dur pentru fetele care aleg să își pună botox și să apeleze la tot felul de proceduri de înfrumusețare. Vedeta a avut de transmis un mesaj dur și a ținut să spună lucrurile pe care le simte, fără niciun fel de ezitare.

Andreea Tonciu se afla în mașină, acolo unde fredona melodia lui Smiley, Scumpă foc, atunci când s-a gândit să lanseze un mesaj dur pentru tinerele care aleg să își pună botox în buze, Mai mult, bruneta a spus că este mândră de ea, pentru că la vârsta ei este într-o formă fizică așa cum își dorește, fără să fi apelat la atât de multe retușuri chirurgicale.

„Bună dimineața! Da, mă consider scumpă foc, pentru că la vârsta pe care eu o am, nu prea am operații estetice, cum sunt astea botoxate la față. Nu se mai vede nasul, atâta aveți botul. Și vă mai și editați pozele, și eu mi le editez, dar voi vi le editați și sunteți strâmbe în poze, cum facem?! Cum facem, mă, cu voi? Cm facem, că nu e ok.

Și mai și ”eu nu fac, eu nu dreg, eu sunt virgină”. Băi, treziți-vă, băi, fetelor la realitate că sunteți vai de capul vostru!”, a transmis Andreea Tonciu, pe InstaStory.