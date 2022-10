Theo Rose, mai stresată și obosită ca niciodată! Cum face față artista stărilor de anxietate cu care ce confruntă?

Theo Rose are parte de un program aglomerat, multe deplasări și concerte, dar și filmări pentru serialul în care joacă la Protv. Artista se simte adesea obosită și copleșită de toată alergătura de peste zi, iar starea ei de sănătate psihică nu este întocmai una bună.

Theo Rose și-a deschis sufletul și a vorbit cu sinceritate despre perioada grea în care se află, dar și despre stările de anxietate cu care se confruntă ce ceva timp. Vedeta a ajuns la burn out și simte că nimic din ce face nu îi mai aduce fericire.

"Am fost să îmi fac unghiile. Nu vreți să știți câți nervi am avut. Am așa niște stări de anxietate, care au reapărut, acum, în ultima vreme. Nu prea mai vreau să fac chestii, nu prea mă mai bucură nimic. E ciudat, așa cum mă simt. Dar nu e constantă starea. Acum mă controlez mai bine, nu e așa rău. Mă gândeam așa, dacă sunt într-un burn out. Ceea ce ce probabil după ultimele 6 luni. Ce fac?

M-a luat o panică. Și după aceea m-am gândit, 'Dar de câte ori a fost mama într-o astfel de situație și nici nu a știut', având în vedere că are 3 copii. Așa că prefer să zic 'Nu am nimic'.", a precizat Theo Rose pe pagina personală de Instagram.