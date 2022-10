David Pușcaș are o nouă mamă adoptivă. Luminița Anghel nu mai vrea să audă de el, iar o altă vedetă i-a luat locul!

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel și-a găsit o altă mamă, tot din rândul vedetelor. Ce declarații a făcut Luminița Anghel despre cel care i-a fost fiu, timp de atâția ani?

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a încheiat orice legătură pe care o avea cu cea care l-a crescut și l-a îngrijit timp de atâția ani. Acum, băiatul a fost adoptat de către o altă vedetă, nimeni alta decât Dana Coteanu, cunoscută sub numele de scenă Dana Marijuana.

Luminița Anghel și David Pușcaș au încercat în repetate rânduri să își repare relația, însă fără rezultat. Adolescentul i-a adus acuze grave artistei, dar și fostului ei soț și a dezbătut problemele din familia sa în cadrul mai multor televiziuni și publicații media.

În urmă cu ceva timp, David Pușcaș mărturisea cu lacrimi în ochi că a fost abuzat verbal și fizic de către fostul soț al Luminiței Anghel și că acesta nu l-ar fi primit în casă, după ce tânărul a întârziat și nu a respectat ora la care era așteptat. În prezent, Luminița Anghel și David nu își mai vorbesc, iar artista a vrut să se distanțeze de tot acest scandal, după ce a făcut tot posibilul ca între ea și tânărul pe care l-a crescut să existe o relație civilizată.

„Prefer să nu comentez. Mi-am făcut datoria cât s-a putut. Am pus punct. Poate să spună ce dorește. Viața merge înainte. Dumnezeu are grijă de toți,în funcție de fapte ”, a declarat Luminița Anghel, despre acest subiect, pentru libertateapentrufemei.ro.

Dana Marijuana, mamă pentru David Pușcaș

David Pușcaș a fost luat, ulterior, sub aripa Danei Marijuana, cea care îl ajută cu sfaturi și îl sprijină în tot ceea ce face. Cântăreața care făcea furori în anii 2000 mai are două fetițe cu fostul ei soț, care, din păcate, a decedat în urma unui accident casnic, în acest an.

Daniel Burlacu, fostul partener al Danei Coteanu, a murit după ce a căzut pe scări și s-a lovit puternic la cap. Tragicul incident s-a petrecut la Hanul Artiștilor, din București, iar viața i s-a curmat în doar câteva secunde.

Vizionare placuta