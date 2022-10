Ilinca Vandici, reguli pentru educația fiului său. Ce își dorește vedeta pentru micuțul Zian?

Ilinca Vandici este o mamă grijulie, care se implică în tot ceea ce înseamnă educația și creșterea fiului ei, Zian. Micuțul ei are 5 ani, însă vedeta s-a gândit deja cum își dorește să îi fie viitorul fiului ei. Pentru asta, Ilinca Vandici are reguli importante pentru Zian.

Recent, prezentatoarea tv a vorbit despre temerile pe care le are în ceea ce privește creșterea copilului său, dar și ce metodă aplică în ceea ce privește educația micuțului.

„Eu cred că societatea e așa cum ne-am făcut-o. La vremea lor, va fi așa cum și-o vor face. E clar că e periculoasă, la fel de bine cum poate să fie frumoasă, însă depinde de fiecare în parte. Nu sunt genul de om sau de mamă care să-și crească copilul sau să vrea, la propriu, să trăiască într-o bulă, ci vreau să fim conștienți de pericolele care ne pasc la tot pasul, de greșelile pe care putem să le facem, repet, de acțiuni care vor avea repercusiuni.

Atât mi-aș dori, nu neapărat să-l protejez de lucrurile astea, pentru că nu am cum, sunt lucruri pe care le putem controla în viață și lucruri pe care nu le putem controla și, din păcate, și Urania Cremene spune asta – ne focusăm prea mult pe lucrurile pe care nu le putem controla, când ar fi mult mai prielnic să ne concentrăm pe cele pe care le putem controla, astfel încât să și putem schimba ceva. Și, atunci, n-o să pot și nici n-o să vreau să-i controlez viața.", a spus vedeta, pentru KanalD.