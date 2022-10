Din ce își câștigă Victor Slav existența, după ce a fost nevoit să își închidă cafeneaua?

Victor Slav a avut câteva eșecuri în afaceri, însă privește cu înțelepciune către lecțiile învățate. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu este mândru că a încercat tot ce și-a dorit, chiar dacă nu s-a îmbogățit din niciun business pe care l-a avut.

Inițial, Victor Slav și-a deschis o florărie cu Anda Adam, însă a făcut câteva greșeli care au dus la falimentul afacerii.

„De-a lungul vieții, am pierdut mulți bani, nu numai în investiții, ci în general. Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu. A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru. Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți”, a mărturisit Victor, pentru viva.ro.