Medicul Adina Alberts, sfat nesolicitat pentru Delia, în legătură cu refuzul de a face copii. Răspunsul Lorei este genial!

După ce Delia a dezvăluit că nu își dorește să aducă pe lume copii, pentru că îi place să se bucure de liniște și de libertate, mai multe vedete autohtone și-au dat cu părerea despre declarațiile artistei. Recent, Dr. Adina Alberts a scris și ea câteva rânduri pe pagina sa de socializare, dorind ca afitmațiile sale să fie văzute sub forma unui sfat prietenesc.

Comentariile au curs în număr mare la postarea soției lui Viorel Cataramă, iar internauții au criticat-o pe Adina Alberts pentru afirmațiile nesolicitate cu privire la viața intimă a unei femei. Mai mult, Lora a fost una dintre vedetele care a lăsat un comentariu cât de poate de sugestiv și justificat.

Lora a scris că sfaturile atât de intime nu se dau pe rețelele de socializare, dar mai ales că nu este treaba nimănui să își dea cu părerea în ceea ce privește astfel de decizii luate de o femeie.

"Draga mea dragă, sfaturile prieteneşti de o astfel de intimitate, pe uterul si viata altei femei, nu se dau pe Facebook. In "meseria" ei are mai multă "energie nouă" decât ar putea duce un om fără această vocație, deci nu are cum să îi lipsească ceva ce are din belşug. Cred că s-a săturat să răspundă la întrebarea asta. A epuizat toate motivele şi cred că cel mai cinstit e să înțelegem că există şi această perpectivă. Pup", a scris Lora, la postarea Adinei Alberts.