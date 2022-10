BREAKING NEWS! Simona Halep a fost prinsă dopată! Sportiva a fost suspendată provizoriu. Prima reacție a tenismenei

Simona Halep a fost prinsă dopată la unul dintre testele anti doping, efectuat în timpul turneului US Open, din acest an, ce a avut loc în perioada 29 august - 11 septembrie. Sportiva a picat testul anti doping, iar Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe campioana tenisului românesc.

Rămâne de văzut dacă Simona Halep a luat cu bină știință substanțele interzise. În acest caz, suspendarea sa se va prelungi, iar cariera tenismenei va avea de suferit.

Marți, 21 octombrie, Agenția Internsțională de Integritate a Tenisului a publicat un comunicat în care se anunță suspendarea provizorie a Simonei Halep.

