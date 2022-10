Elena Udrea, mesaj din închisoare pentru Delia: Cred că ar fi o mamă minunată și fericită

Refuzul Deliei de a face copii a inflamat o țară întreagă și mai multe vedete și-au dat cu părerea despre alegerile artistei. După postarea Adinei Alberts, Delia a fost subiectul țintă al unei alte postări, de această dată scrisă de Elena Udrea.

Aflată în pușcărie, departe de familia sa, Elena Udrea a menționat că nici ea nu și-a dorit copii până la vârsta de 44 de ani, atunci când în viața sa a apărut micuța Eva Maria. Elena Udrea simte dorul de fetița ei și spune că viața de când a devenit mamă este incomparabil mai frumosă decât viața de dinainte.

Acum, insa stiu ca mama nu este despre abilitatea de a pune pempersi, sau despre a a alege cea mai buna gradinita pentru copil. Mama este despre iubire, toata iubirea de care sunt in stare sa o dau si sa o primesc. Asa ca Delia are timp pentru a fi mama si cred ca ar fi o mama minunata si fericita, mai ales ca este preferata fetitei mele care ii fredonează toata ziua cântecele prin casa”, a scris fosta parlamentară pe pagina personală de Facebook.

Delia a vorbit despre refuzul de a nu face copii. Agasată cu această întrebare, artista a răbufnit în mediul online.

„Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă și anume întrebarea care le macină sfincterul gândurilor „de ce nu are x copii?”. Nu cred că există o lipsă de bun simț mai crasă decât intrarea asra cu bocancii în intimitatea cuiva, în spațiul discret al unei ființe umane că nu mai poate Gigel să doarmă noaptea că X nu are copii, de parcă e scris undeva că toți trebuie să fie părinți. Unii nu își doresc, cel puțin momentan, alții nu au o situație financiară ok după calculele lor, alții străbat lumea în lung și-n lat și nu vor altundeva. Motive sunt nelimitate, dar curiozitatea asta a românașului de prispă e sub orice critică. O viață aveți, dar vă preocupă altele. Trist”, scrie în postarea cântăreței.