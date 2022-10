Claudia Pătrășcanu, moment de revoltă în legătură cu cererea lui Gabi Bădălău de a lua copiii să locuiască la el

Claudia Pătrășcanu este o femeie puternică și o mamă devotată. După ce a încheiat divorțul cu Gabi Bădălău, artista mai are un hop de trecut.

Claudia Pătrășcanu se va vedea din nou cu Gabi Bădălău pe 3 noiembrie, la tribunal, atunci când instanța va decide unde va fi domiciliul celor doi copii pe care îi au împreună. Atât ea, cât și afaceristul își doresc ca fiii lor să locuiască la ei. Totuși, Claudia Pătrășcanu spune că cei mici sunt la școală în Constanța și duc o viață frumoasă aici.

„În instanță urmează să se vorbească despre custodia copiilor, domiciliul, pensia alimentară, la fel un lucru pe care Gabi l-a tot lungit cu acest domiciliu al copiilor, o altă aberație a lui. Cum să vrea să fie domiciliul copiilor la el? Vrea să facă mai mult rău decât deja le-a făcut copiilor? Mie mi se pare asta cu a lua copiii de lângă mamă o crimă, o crimă sufletească, iar un bărbat care știe că nu are timp de acești copii, nu petrece timp cu ei nici măcar în weekendurile atunci când îi ia, când practic mama lui recunoaște că nu are timp pentru acești copii, el stă mai mult în cluburi, în vacanțe, are viața lui, cum ai putea tu să le faci rău unor copii care au un echilibru, o stabilitate, care își pun capul pe umărul mamei în fiecare seară”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.