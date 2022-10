Noul Big Sub Meatball Marinara poate fi găsit acum în toate restaurantele SUBWAY®

Următoarea dată când ți-e foarte foame și vrei ceva la îndemână, ușor de mâncat to-go, încearcă ultimul sendviș lansat de Subway®. Gândit pentru lunile reci, Big Sub Meatball Marinara nu e doar un sendviș, ci o masă caldă care poate concura lejer cu una pregătită acasă.

Restaurantele Subway® sunt deja cunoscute pentru Sub-urile Americane, wrap-urile și salatele personalizabile până în cele mai mici detalii. Cu toate acestea, Subway® oferă în fiecare sezon noi produse în faimosul meniu Big Sub, create în colaborare cu experți – numiți Sandwich Artists® - urmând câteva combinații bine-cunoscute și delicioase.

„Pentru ultimul trimestru din 2022, am lansat o nouă versiune a faimosului Meatball Sub. Chiftelele delicioase cu sos de roșii marinara revin, de data aceasta cu brânză topită pe deasupra și cu legume – care pot fi alese în funcție de preferințe. Bineînțeles că nu am uitat nici de iubitorii de cafea, pentru care am adus înapoi Pumpkin Spice Latte, fără de care toamna nu are aceeași aromă. În zilele reci, băutura aceasta sezonieră se potrivește mult prea bine cu fursecurile cu ciocolată”, spune Kateřina Turková, Marketing Manager CEE.

Noul Big Sub este un sendviș plin cu ingrediente calde și reci, suficient de consistent astfel încât să potolească foamea care apare la cină în serile reci. Sub-ul e potrivit pentru a fi consumat to-go și nu implică deloc plastic pentru ambalare, nici tacâmuri, ceea ce nu e doar convenabil, ci și benefic pentru mediul înconjurător. În plus, Big Sub-ul este disponibil în două variante de dimensiuni, respectiv 30 de cm și 15 cm.

Big Sub Meatball Marinara e un sendviș bazat pe bine-cunoscutele chiftele din carne de porc, marinate timp de două zile în sos marinara tradițional italian. Sosul este faimos, mai presus de orice, pentru că e preparat din roșii foarte coapte, ceapă și ierburi aromatice și are un gust unic și intens. Deasupra chiftelelor este un strat de brânză mozzarella și brânză cheddar, care se topește atunci când chiftelele sunt încălzite, gustul și textura complimentând minunat combinația de carne cu pâine. Tipul pâinii este la alegere, sortimentele incluzând pâine albă, pâine neagră multicereale, pâine cu parmezan și oregano, fiecare dintre ele coapte chiar în restaurantele Subway®. Ultimele detalii ale acestui Sub țin de legumele proaspete, adăugate în funcție de preferințele individuale ca să completeze armonios gustul de chiftele cu sos de roșii.

Ingrediente BIG SUB de la Subway®:

Varianta mare - 30 cm – 8 chiftele din carne tocata de porc, marinate timp de două zile în sos Italian marinara, brânză mozzarella și cheddar, pâine, legume proaspete la alegere.

908 kcal

Varianta mică - 15 cm - 4 chiftele din carne tocata de porc, marinate timp de două zile în sos Italian marinara, brânză mozzarella și cheddar, pâine, legume proaspete la alegere.

454 kcal

