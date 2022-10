Horia Moculescu este internat în spital de două luni. Care este starea de sănătate a artistului în vârstă de 85 de ani?

Horia Moculescu și-a luat fanii prin surprindere, după ce a anunțat că este internat în spital. Artistul se află de două săptămâni la Insitutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, acolo unde se reface din punct de vedere al mobilității.

Horia Moculescu a mărturisit că nu are nicio problemă de sănătate, însă vârsta își spune cuvântul. El a precizat că s-a internat în spital pentru tratamentele de întreținere.

„Nu am nicio problemă, doar anul nașterii. Cu anul nașterii mă confrunt. Sunt internat la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan de două săptămâni, pentru revigorare, pentru refacere… nu întinerire, dar pentru menținerea unui statut. Nu mă simt rău. Ieri am intrat și stau două săptămâni. Așa am făcut și în primăvară și m-am simțit excepțional după. (…) Pe gânduri nu m-a pus decât inflația!”, a spus Horia Moculescu, pentru Antena Stars, conform Spynews.