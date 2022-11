Gina Pistol, planuri pentru anul care vine. Ce schimbări vrea să facă vedeta în viața ei?

Gina Pistol are planuri mari pentru anul care urmează să vină! Vedeta a ajuns într-un moment al vieții sale în care și-a dat seama că trebuie să se ocupe mai mult de ea, de psihicul, dar și fizicul ei.

De când a venit micuța Josephine pe lume, partenera de viață a lui Smiley s-a preocupat mai mult de familie și ș-a lăsat pe ea pe un loc secund, Acum, Gina Pistol își dorește să se reapuce serios de sport, să călătorească mai mult și să meargă la terapie.

„Mai avem câteva zile de audiții și sper să rezist până la final. Simt că o iau prin păpușoi cu mintea, trupul și sufletul. M-am oprit la farmacie săptămână trecută și mi-am luat o pungă de suplimente și mă ajută un pic. Parcă mă simt puțin mai bine fizic. Și psihic. Doamne, mă mai uit pe pagina Chefi la Cuțite, că nu mă uit la televizor, n-am mai deschis televizorul de când eram mică, și văd pozele din primăvară.

Eu atunci credeam că sunt ok, că sunt într-o formă fizică nu chiar de invidiat, dar, mi se părea că sunt ok, față de cum am fost.

Dar acum, uitându-mă la mine, ah, ce voinică eram, vai de mine! Gata, numai! De la anul, mă apuc de antrenamente.", a scris Gina Pistol, pe pagina sa de socializare.