Ce spune Carmina, fiica lui Liviu Vârciu despre partenerii de viață ai părinților săi? Cum se înțelege tânăra cu Anda Călin?

Carmina, fiica cea mare a lui LIviu Vârciu s-a mutat de curând în București, iar tatăl său a avut grijă să îi cumpere un apartament într-un cartier rezidențiaș. Tânăra de 20 de ani este pe cont propriu acum și își câștigă singură banii.

Cu toate că părinții ei s-au despărțit de când era foarte micuță, Carmina a simțit întotdeauna sprijinul și susținerea lor. Ea a crescut simțind că este cea mai importantă pentru Liviu Vârciu și Ami Teiceanu și a apreciat relația de respect pe care o au părinții ei.

Tânăra a mai dezvăluit că pentru ea nu există mamă vitregă sau tată vitreg, ci parteneri ai părinților săi.

Tânăra de 20 de ani a venit în București pentru a studia la facultate, însă mutarea din orașul natal nu a fost una ușoară. Carmina s-a îngrășat din cauza stresului, pentru că își dorea enorm să fie admisă la o universitate.

„Înainte să mă mut, înainte de admiterea la facultate, mă stresam super tare pentru că am aplicat la mai multe facultăți și eram super stresată. Adică voiam să văd că am confirmarea că am intrat.

Și pe bază de stres am observat că am tendința de a mă îngrășa, nemâncând, că nu mănânc când sunt stresată. Nu pot să mănânc. Înainte, când era mai mică, mâncam măcar un biscuit”, a spus fiica lui Liviu Vârciu.