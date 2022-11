Cum se înțelege Cleopatra Stratan cu socrii ei? Puține femei mai spun asta despre părinții partenerului de viață!

Cleopatra Stratan s-a căsătorit în urmă cu doi ani, deși multă lume a considerat că este prea tânără pentru a face un pas atât de important. Ea și Edward Sanda nu au ascultat gura lumii și au demonstrat cât de puternică este dragostea lor.

Recent, artista a dezvăluit ce relație are cu părinții soțului ei și cum îi percepe ea pe cei care i-au devenit socrii.

Cleopatra Stratan a mărturisit că părinții soțului ei sunt ca o a doua familie pentru ea și că îi apreciază foarte mult pentru felul lor a de a fi. Mai mult, Cleopatra este foarte atașată și de sora mai mică a soțului ei.

„Eu sunt un caz norocos. Sunt foarte norocoasă de mama soacră, Edi are niște părinți superbi. Sunt atât de buni la suflet și de minunați, sunt exact ca părinții mei. Îi iubesc ca pe părinții mei. Mă bucur de fiecare dată când îi văd.

Edi are o surioară superbă, mai mică, bineînțeles și îmi e foarte ciudat să o numesc cumnată, pentru că are 5 ani aproape. Mă bucur foarte mult că am norocul ăsta de socrii și îi consider și eu ca a doua pereche de părinți”, a declarat Cleopatra Stratan, potrivit Wowbiz.