Interviu cu celebra Coleen Atwood, unul dintre cei mai cunoscuti costume designeri de la Hollywood, despre serialul Wednesay!

Coleen Atwood este cea care s-a ocupat de costumele impresionante pe care le veti vedea incepand cu data de 23 noiembrie in cea mai noua productie a faimosului regizor Tim Burton! Netflix ne incanta cu serialul Wednesday, cu 8 episoade pline de suspans si umor negru care o sa va bage in sperieti...de entuziasm. Iata ce ne-a raspuns Coleen la cele cateva intrebari pe care i le-am pus despre serial- un interviu despre provocari pe platourile de filmare, despre researchul din spatele creari unui personaj si despre lectii pretioate din industria cinematografica!

Sinopsis:

"WEDNESDAY este un serial polițist cu elemente supranaturale și prezintă anii petrecuți de Wednesday Addams la Academia Nevermore, unde tânăra încearcă să învețe să-și folosească abilitățile paranormale incipiente, să pună capăt unei serii de crime monstruoase, care au terorizat orașul și să rezolve misterul în care au fost implicați părinții ei în urmă cu 25 de ani, totul în timp ce se confruntă cu noile și foarte încurcatele ei relații de la Nevermore."

La finalul lunii noiembrie, mai exact pe 23, ne vom putea bucura cu toții de această experiență cinematografică chiar din propria sufragerie! Distribuția sigur vă va impresiona deoarece o veți putea vedea pe Catherine Zeta Jones în rolul Morticiei și pe Jenna Ortega în rolul lui Wednesday. Aceasta este una dintre cele mai interesante și versatile actrițe de la Hollywood. În prezent, Jenna se află în mijlocul filmărilor pentru lungmetrajul regizat de cineastul distins cu premiul Oscar Brian Helgeland și intitulat FINESTKIND, în care joacă alături de Ben Foster și Tommy Lee Jones. Ea va începe apoi filmările la SCREAM 6.

Alături de cele două actrițe se află Luis Guzmán,Gwendoline Christie și mulți alți actori de seamă printre care actori români, dat fiind faptul că o bună parte a filmărilor au avut loc pe meleaguri românești.

Pentru a afla mai multe povești interesante din spatele camerelor, am avut ocazia de a sta de vorba cu Coleen Atwood. Pentru cei ce nu o cunosc pe aceasta, Coleen Atwood este un artist desăvârșit. Stabilită in Statele Unite ale Americii, aceasta a fost nominalizată de multiple ori înn cadrul Premiilor Oscar la categoria Best Costumes și a castigat patru din aceste nominalizări. A lucrat în proiecte extraordinare ce au fost și sunt in continuare filme de referință ale cinematografiei precum Chicago (2002), Memoriile unei Geishe (2005) sau Fantastic Beast and Where We Can Find Them (2015).

Sunt extrem de onorată să te întâlnesc și aș vrea să începem prin a prezenta cititorilor noștri povestea acestui proiect absolut minunat. Îi cunoaștem pe cei din familia Addams de foarte mult timp așa că ne-am dori să ne povești puțin despre Wednesday, despre cum a fost pentru tine aducerea la viață a acestui personaj celebru. Cum a fost procesul din spate?

Ei bine, serialul începe cu Wednesday la liceul american îmbrăcată cu rochia alb cu negru, rochia emblematică a personajului ca mai apoi să ne mutăm în Nevermore, colegiul privat. Acolo lucrurile au stat puțin altfel. Așa cum chiar ea spune, Wednesday este alergică la culoare, ba chiar pentru ea se face o uniformă specială în tonuri de gri. Stilul ei se regăsește și în hainele de zi, în cele casual și înțelegem că este o tipă sporty ce se află intr-un contrast atât stilistic cât și de personalitate evident cu colega ei de cameră.

Pentru că Nevermore este o școală privată, elevii ies des în oraș și acolo ii vedem fără uniformă, momente în care ne-am putut distra puțin și am putut ieși din zona clasică.

Procesul din spate a fost foarte frumos. Când am început să lucrăm pentru proiect, am avut o întâlnire acasă la Tim (Tim Burton, regizorul filmului) cu un make up and hair artist cu care am colaborat de minune! La acea discuție am dezbătut ideea pistruilor, cu care acesta a venit și care dă o notă aparte personajului și desigur celebrele cozi împletite care ne-am dorit să se trasforme intr-un look foarte cool și fun. Totul a ieșit exact cum ne-am dorit, iar discuțiile și procesul din spate au fost cât se poate de casual.

Ai întâmpinat dificultăți de orice natură sau ne poți povesti despre o provocare ce v-a ieșit în cale pe parcursul creări serialului?

A fost destul de greu să găsim piese in magazine care să îi completeze lookul acesta “edgy”. Cam toate costumele au fost cumparate din Londra, însă atunci când am încercat să găsim materialul perfect pentru uniforma lui Wednesday… ne-am împotmolit. Nu găseam nimic care să fie exact ce ne dorim așa că am recurs la varianta pictorului de dungi direct pe material.

Întotdeauna e o provocare când ești la locație, pe platoul de filmare pentru ca se întâmplă des să fie schimbări sau să fie nevoie de zece bucăți de ceva în loc de două cum stabiliseră inițial. Dar întotdeauna încerci nu numai să rezolvi situația, dar să fie mai bine decât te-ai fi gandit.

Dacă ar fi să o descrii pe Wednesday ca tânără femeie în câteva cuvinte, care ar fi acelea?

În primul rând, din punct de vedere stilistic este evident că Wednesay este un Fashion Icon. Ca persoană… acolo este o conversație mult mai amplă decât câteva cuvinte. Ea este complexă și nu este întotdeauna așa cum lasă impresia. Wedneday vede unele lucruri cu foarte mult umor atunci când alții nu le pot privi așa și are o viziune foarte specială asupra vieții. Eu cred că de aceea oamenii o văd altfel decât este de fapt și o pot considera răutăcioasă sau insensibilă.

Care ar fi principalul motiv pentru care oamenii, cititorii noștri, ar trebui ca pe 23 noimebrie să vadă serialul pe Netflix?

Prinicpalul motiv este că e un proiect foarte frumos și foarte fun, plin de lucruri mișto și antrenante. Apoi… este extrem de bine realizat!

Ca o ultimă întrebare, ar fi vreun sfat pe care ai vrea să îl dai tinerilor artiști? Sau celor care își doresc să intre în industria cinematografică?

Cel mai bun sfat pe care îl pot da este ca atunci când primești primul tău job, dacă ai șansa asta, ai grijă să faci o treabă foarte bună. Sunt două aspecte foarte importante în meseria noastră: primul este că egoul personal trebuie mereu lăsat la ușă, iar al doilea este ca întotdeauna să încerci să scoți ce-i mai bun de la ziua pe care o ai în viața ta.

E important să îți placă să muncești pentru că adevărul este că e foarte mult de muncă, stăm pe set câte 12 ore și nimeni nu se plânge.

Munca te va duce acolo unde visezi!

Da, cu siguranta stilul protagonistei reflectă personalitatea sa aparte. "Wednesday este curioasă, extrem de inteligentă, o romancieră aspirantă, cu o viziune cât se poate de cinică asupra lumii. Hotărâtă să-și croiască drumul independent și departe de părinți, Wednesday se distrează înfruntând persoanele cu autoritate și vorbind răspicat despre nedreptăți atunci când le observă. Proaspăt sosită la Nevermore, ea va avea parte de noi prietenii, va învăța să-și folosească abilitățile paranormale incipiente și va încerca să pună capăt unei serii de crime monstruoase, care au terorizat orașul."

Dacă vrei să afli mai mult despre ea, nu rata premiera celei mai noi serii marca Netflix pe data de 23 noiembrie 2022!