Cristina Bălan, mărturisiri despre cum își dorește să o aducă pe lume pe fetița sa. Artista va naște peste două luni

Cristina Bălan este o mămică fericită, iar cea de-a treia minune din viața sa va veni în familia artistei peste doar două luni. Pentru că o așteaptă cu mult drag, Cristina Bălan și-a făcut deja planuri pentru ziua în care va naște. Vedeta își dorește să nască natural, așa cum a făcut-o și în cazul gemenilor săi și vrea ca soțul ei să îi fie aproape în acele momente.

Mai mult, Cristina Bălan vrea să aibă parte de ora magică și spune că toate aceste lucruri ar trebui să se întâmple și la spitalele de stat.

„Eu am stabilit că doresc să nasc natural, mai cu seamă că și prima naștere a fost tot naturală și vorbim despre doi copii. Acum 10 ani am născut, mi-am tras sufletul cinci minute și apoi am reluat procesul. Practic, am avut două nașteri. Planul meu de naștere include tot ce n-am avut prima oară: doresc să nasc în apă, cu moașă (doula), soțul să-mi fie alături cât, când și dacă dorește (în anumite momente, travaliul poate fi dificil pentru parteneri). Doresc o atmosferă relaxantă, blândă”, spune Cristina Bălan, pentru viva.ro.