O nouă colaborae între direcția 5 și Lidia Buble, pentru piesa If You Love Me

„If You Love Me" este numele single-ului pe care direcția 5 și Lidia Buble îl lansează la finalul acestei toamne. După ce au cucerit publicul în urmă cu 8 ani cu hit-ul „Forever Love", direcția 5 și Lidia Buble colaborează pentru o nouă piesă împreună ce te poartă timp de trei minute într-o călătorie a iubirii.



Compus de către Marian Ionescu alături de Dragoș Badoi și produs de către Șerban Cazan, „If You Love Me" te va cuceri de la primele acorduri și te va purta într-o lume în care iubirea este cea care câștigă chiar de la primul „te iubesc" spus, iar orgoliile și mândria dispar.



„Sunt entuziasmată de revenirea colaborării mele cu băieții de la direcția 5, pentru frumoasa piesă «If You Love Me». Este feat-ul pe care publicul l-a cerut și dorit, după succesul cu «Forever Love». Îmi doresc ca această melodie să vă atingă, din nou, inimile, pentru că este dedicată celor care iubesc la cote maxime și luptă pentru dragoste", spune Lidia Buble.



„Ne bucurăm foarte mult de această colaborare cu Lidia, este o artistă foarte talentată, alături de care ne face plăcere de fiecare dată să cântăm. Sperăm că piesa «If You Love Me» să ajungă la sufletele voastre", declară Marian Ionescu.



direcția 5 a lansat primul album din carieră în 1991, iar de atunci în fiecare an a lansat câte un material discografic ce îi poartă amprenta. Background-ul muzical colosal face că trupa să fie recunoscută și apreciată chiar și peste hotare, lansând peste 20 de albume și peste 400 de piese, printre care și colaborări cu nume de referință din muzica românească – Lidia Buble, Delia, Andra, Nicoleta Nucă, Loredana Groza și Paula Seling. În aprilie, trupa a lansat „Am să te am", un single romantic, plin de sensibilitate și în septembrie a lansat „E un ecou", o piesă emoționantă, despre agitația și constrângerile viețîi cotidiene, însoțită de un videoclip filmat pe străzile din București.



Cu o comunitate de aproape 1,5 milioane de fani care o urmărește pe Instagram și îi ascultă muzica, Lidia Buble a cucerit publicul cu numeroase hituri lansate de-a lungul carierei sale. Anul trecut, Lidia Buble și Vunk au făcut echipă pentru „Vino, du-te", un hit de succes care și-a făcut loc în playlisturile radio chiar înainte de lansare. A urmat „INTENS", o piesă despre acea dorință arzătoare pe care o simte o femeie atunci când iubește, iar la finalul anului 2021 a lansat „Extrapolăm". Recent, artista a colaborat cu DJ Project pentru „Ochii tăi", o piesă plină de emoție și sensibilitate.

