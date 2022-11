Nu mă mai este numele single-ului pe care JO l-a pregătit pentru această toamnă

O continuare a hitului „Mă mai ia", lansat împreună cu Juno în urmă cu un an, „Nu mă mai" spune povestea unei inimi rănite și trădate, a cărei îndoială își face simțită prezența pas cu pas

După ce și-a surprins fanii de ziua ei cu „Puerto Rico", o piesă ce îmbină melancolia, dragostea și misterul, JO ne poartă într-o nouă călătorie muzicală. O continuare a hitului „Mă mai ia", lansat împreună cu Juno în urmă cu un an, „Nu mă mai" spune povestea unei inimi rănite și trădate, a cărei îndoială își face simțită prezența pas cu pas. Compus de către Dorian Micu alături de Lucian Nagy, Florin Boka și produs de către Lucian Nagy alături de Florin Boka și Liviu Netu, „Nu mă mai" este un single pentru toți cei care au crezut „orbește" în persoana de lângă, dar încrederea lor a fost cea înșelată.



„Piesa «Nu mă mai» este una dintre piesele care se vor regăsi pe primul meu album «Floarea-Soarelui», pe care îl voi lansa în anul 2023. Așa cum bine credeți, piesa este o continuare a piesei «Mă mai ia» în colaborare cu Juno. Sunt fericită că am lucrat cu toți oamenii minunați din echipa HaHaHa și am reușit să obținem acest rezultat", spune JO.



Artista a cucerit publicul și topurile de specialitate cu piese precum „Lacrimile", „Noapte polară", „126" și „Adio", single lansat de ziua sa de naștere. În noiembrie 2021, JO a lansat „Iubirea mea", apoi au urmat „Mă mai ia" (alături de JUNO), „Vocea ta", „Dorul" și „Ploaie de vară". Vara aceasta JO a lansat alături de RUBY „Soare", un imn al bucuriei de a trăi fiecare moment așa cum ne dorim.

