Botez de 5 stele pentru fiul lui Pepe! Cătălin Măruță și Andra nu l-au botezat pe Pepe Jr. Declarațiile prezentatorului

Pepe și-a botezat fiul în cadrul unui eveniment discret, unde au participat mai multe vedete, printre care Andra și Cătălin Măruță, Connect-R, Nea Mărin, iar atmosfera a fost întreținută de Diana Matei și Taraful Cleante.

La cei 43 de ani, Pepe se află la cea de-a treia căsnicie și este fericitul tătic al unui băiețel de 4 luni, pe care l-a numit Pepe Jr. Deși s-a zvonit că Andra și Cătălin Măruță ar fi fost nașii de botez ai celui mic, prezentatorul tv a făcut câteva declarații în care a dezmințit bârfele apărute în showbiz.

Andra și Cătălin Măruță au fost nașii de cununie a lui Pepe și ai Ralucăi Pastramă, și tot ei le-au botezat pe cele două fete pe care le au împreună, Rosa și Maria. După divorțul cântărețului de fosta sa soție, familia Măruță a rămas în relații bune atât cu Pepe, cât și cu Raluca.

„Weekendul asta se pare că am fost din nou nași, de data asta la băiatul lui Pepe. Pe lângă faptul că nu ne-a sunat nimeni să ne întrebe, toți și-au dat cu presupusul. Toți au scris ca și cum așa ar fi. Am fost la botezul lui Pepe, la botezul băiețelului lui Pepe și e normal, avem o relație minunată cu acești oameni. (…) NU, nu am fost nași. Ne sunt foarte dragi oamenii ăștia, Pepe e unul dintre cei mai faini oameni pe care eu îi cunosc, dar nu am fost noi nașii copilului”, a explicat Cătălin Măruță pe Facebook.