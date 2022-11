Claudia Pătrășcanu, terorizată în continuare de Gabi Bădălău! Declarațiile artistei îți dau fiori. Cine o urmărește?

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au fost în proces de divorț și s-au luptat timp de 3 ani pentru custodia celor doi copii pe care îi au împreună. Deși artista și omul de afaceri sunt separați oficial, iar custodia copiilor a fost stabilită, așa cum era normal, la Claudia Pătrășcanu, vedeta a mărturisit că nu are liniște deplină.

Claudia Pătrășcanu a oferit informații halucinante despre fostul ei soț, spunând că acesta a angajat oameni care o urmăresc continuu.

„Era de așteptat din punctul meu de vedere ca cei mici să rămână lângă mine, era normal. Cu timpul mi-am dat seama că orice ar fi încercat să mi se facă, copiii clar trebuiau să rămână lângă mine. Ne-am bucurat foarte mult, ne vedem în continuare de treburile noastre, de viață. Dar deși, din păcate, divorțul s-a terminat, custodia s-a înțeles unde, tot mai sunt situații neplăcute și nu se trece peste, nu știu de ce.

Nu cred că se va ajunge la un numitor comun. Având în vedere că am divorțat, sunt urmărită încontinuu. Încontinuu sunt urmărită, din timpul procesului am fost urmărită, dar am zis că urmărește să vadă ce fac, cum fac, n-am înțeles nici acum. Da, ies cu două mașini după mine zilnic de câteva luni buni…”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.