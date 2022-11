Monica Anghel, schimbare radicală de look! Cum arată vedeta cu părul lung, după ce a slăbit 30 de kg?

Monica Anghel trece printr-o perioadă excelentă, iar asta se observă și prin look-ul său recent. După ce a slăbit 30 de kilograme, artista se preocupă și mai mult de aspectul ei fizic, iar recent a apărut pe rețelele de socializare cu părul lung și vopsită blondă.

Artista și-a întrebat urmăritorii dacă acest look o prinde bine, iar vedeta a primit doar comentarii apreciative și încurajatoare.

Admiratoarele au năvălit în secțiunea de comentarii și au încurajat-o pe Monica Anghel să recurgă la o astfel de schimbare permanentă, pentru că noul look o întinerește și îi scoate în evidență trăsăturile frumoase.

Monica Anghel a slăbit 30 de kilograme, iar multă lume a spus că vedeta a apelat la operația de micșorare a stomacului. Iritată de atât de multe speculații în jurul regimului ei, Monica Anghel a declarat că a reușit să dea kilogramele jos mâncând sănătos.

„Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă o grămadă de bani folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă cu ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie”, a explicat artista, conform libertatea.ro.