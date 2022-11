Cristina Cioran refuză ajutorul lui Alex Dobrescu în ceea ce privește creșterea fiicei sale! Ce declarații a făcut vedeta?

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit în urmă cu 3 săptămâni, timp în care actrița s-a dedicat creșterii fiicei sale, iar fostul ei iubit și-a găsit liniștea în brațele unei studente, cu 16 ani mai tânără decât el.

Într-un interviu pentru Xtra Night Show, Alex Dobrescu a vorbit despre Diana, noua lui cucerire, dar și despre Cristina Cioran, femeia cu care anunța că se va căsători la începutul anului viitor. Alex Dobrescu a spus că o ajută pe Cristina Cioran financiar, însă nu plătește pensie de întreținere, ci achiziționează tot ceea ce are micuța Ema nevoie.

Văd fetița. Am mai văzut-o și pe video call. Cristina e o mamă deosebită și o crește perfect. O ajut în toate modurile posibile. (…) Pentru bine copilașului există finanțe. (…) Nu plătesc nicio pensie alimentară primului copil. Îi plătesc tot ce vrea. Și în cazul fetiței îi cumpăr scutece, mâncare pasată și hăinuțe. A început să îmi spună Cristina că are nevoie, dar se descurcă foarte bine. E un om de succes din toate punctele vedere, mai ales din punct de vedere financiar”, a declarat Alex Dobrescu, pentru a1.ro

„Sunt convins că nu este foarte fericită. Eu am fost fericirea ei, nu cred că o să mai întâlnească ceva după, nici înainte n-a avut. Sper doar să-și găsească echilibrul, are o fată superbă, o susține familia, o să o susțin și eu. Nu totul se rezumă la o relație sau la un bărbat.[...]

Cristina Cioran a reacționat imediat și, deși nu a dorit să îi răspundă în vreun fel fostului ei partener de viață, ea a dat de înțeles că Alex Dobrescu trebuie să achite datorii restante. Mai mult, actrița a mai spus că nu își dorește să aibă vreun ajutor de la el și că tot ce vrea este liniște și sănătate.

"Nu am ce să răspund, mi se pare că e limpede și fiecare om are mintea lui și capul lui cu care să gândească și cu care să judece”, a spus Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Actrița a mai mărturisit că nu are nevoie de nimic din partea tatălui fiicei sale, însă acesta trebuie să îi înapoieze anumite datorii, despre care nu a oferit prea multe amănunte.

„Nu discutăm (n.r. – pentru fetiță). Să sperăm ca da, nu știu. (n.r. – dacă vor ajunge la un numitor comun în ceea ce privește fetița). Nu am nevoie de nimic de la el, nu-mi trebuie nimic, el trebuie doar să-și achite ce are de achitat. Din momentul în care va termina de achitat ce are de achitat, nu mai am nevoie de nimic. Nu am nevoie de nimic, să se rețină și să se înțeleagă, nu am nevoie de nimic. Îmi doresc doar să fiu liniștită, sănătoasă”, a mai precizat Cristina Cioran, pentru sursa citată mai sus.