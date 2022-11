Delia, noi declarații controversate. Artista nu crede în împărțirea genurilor masculin și feminin

După seria declarațiilor despre motivele pentru care nu face copii, Delia i-a uimit din nou pe internauți. De această dată, artista a făcut câteva mărturisiri despre împărțirea genurilor feminin și masculin, lucru cu care ea nu este de acord.

Ea le-a mai spus fanilor ei să nu ia în seamă stereotipurile societății și să își trăiască viața exact așa cum simt.

„Energia feminină și „energia masculină’ sunt strâns legate de valorile atribuite genurilor feminin și masculin iar genurile sunt doar un construct social. Adică sunt inventate în urma negocierii sensului lor de către societate. Mai pe scurt nu sunt reale. Totul e o piesă de teatru.

Tu fă ce simți că e bine pentru spiritul tău și nu te împiedica în etichetele lor. People are so complex and fluid. Dați skip la orice guru spiritual bășit care vă zice că energia feminină înseamnă să fii caring, să fii supusă și energia masculină înseamnă aserțiune, inițiativă și control asupra energiei feminine”, este mesajul redistribuit de Delia, pe rețelele de socializare.